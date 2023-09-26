Женщина позвонила в поликлинику и удивилась: дошли до абсурда

На прошлой неделе ребенка женщины оперировали - удалили аденоиды и миндалины.
"Операция серьезная, две недели ребенок должен оставаться дома, осторожно питаться, чтобы не повредить рану в горле, и не началось кровотечение. Пока ребенок был в больнице, с ним была я. Когда выписали, с понедельника на больничный ушел отец. Больничный должен оформить семейный врач", – рассказала Лаура.
Чтобы получить больничный, она позвонила в регистратуру Антакальнисской поликлиники.
"Мне заявляют: чтобы получить больничный, папа с ребенком, которому назначен постельный режим, обязан физически явиться к врачу. Врач хочет осмотреть ребенка и убедиться, что его действительно оперировали. Но ведь вся информация об операции есть в системе e-sveikatа. Я объясняю, что после операции ребенку опасно ходить по коридорам поликлиники, где полно больных, ему запретили выходить из дома. Операция была серьезная.
После этого регистратор уступила и говорит, хорошо, папа может приехать один. Я спрашиваю, а кто останется с маленьким ребенком после операции (мне надо на работу), вдруг, пока папы не будет он что-то твердое съест и начнется кровотечение. Регистратор предложила вызвать ребенку скорую. Отлично, папа сидит у врача, чтобы врач выписал электронный больничный, а ребенок, давясь кровью, вызывает скорую, – сказала женщина. – Я попросила регистратора соединить меня с руководством, но регистратор этого не сделала. У меня возник вопрос, зачем нужна e-sveikata, если на основе имеющихся там данных врач не может оформить больничный?"
Представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене прислала на эту тему такой комментарий: "Мы сожалеем, что пациентка не обратилась ни в администрацию, ни к заведующему отделением, в котором работает семейный врач. Поэтому мы не можем рассмотреть ситуацию конкретнее.
Обращаем внимание на то, что больничный по уходу за ребенком может выдать не только семейный врач, но и специалист, который оперировал ребенка. Семейный врач, выдавая больничный, берет на себя ответственность за состояние пациента, поэтому он должен убедиться в том, что после операции нет осложнений и т.д. Поэтому, чтобы не было ошибок, в таких случаях назначают контактные визиты. Мы хотим также напомнить всем пациентам, что в поликлинике важно соблюдать дистанцию и носить маски, дезинфицировать руки, чтобы не заболеть инфекционными болезнями".