Женщина позвонила в поликлинику и удивилась: дошли до абсурда

На прошлой неделе ребенка женщины оперировали - удалили аденоиды и миндалины.

"Операция серьезная, две недели ребенок должен оставаться дома, осторожно питаться, чтобы не повредить рану в горле, и не началось кровотечение. Пока ребенок был в больнице, с ним была я. Когда выписали, с понедельника на больничный ушел отец. Больничный должен оформить семейный врач", – рассказала Лаура.

Чтобы получить больничный, она позвонила в регистратуру Антакальнисской поликлиники.

"Мне заявляют: чтобы получить больничный, папа с ребенком, которому назначен постельный режим, обязан физически явиться к врачу. Врач хочет осмотреть ребенка и убедиться, что его действительно оперировали. Но ведь вся информация об операции есть в системе e-sveikatа. Я объясняю, что после операции ребенку опасно ходить по коридорам поликлиники, где полно больных, ему запретили выходить из дома. Операция была серьезная.