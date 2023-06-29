Женщина из Вильнюса купила счастливый лотерейный билет к кофе и выиграла больше 2 млн евро

В представительство компании Кристина приехала с дочерью, которая тоже покупала билет и получила выигрыш. На вопрос, что побудило ее покупать лотерейные билеты, Кристина сказала, что все началось с примера отца.
"Я одна воспитывала дочь – к сожалению, в любви мне не повезло. Отец говорил, что выиграет для нас миллион. Помню, как в воскресные дни мы сидели вместе и вычеркивали цифры на билетах. С тех пор и я и дочь время от времени покупаем лотерейные билеты", – рассказала женщина.
На прошлой неделе Кристина купила только один билет Eurojackpot, который купила в магазине Rimi, на ул. Салтонишкю, 9, в Вильнюсе.
"Дома у нас сломалась кофемашина, вот я и пошла за кофе в торговый центр Panorama. Там зашла и в Rimi, где около кассы взяла один билет Eurojackpot и один Teleloto. Билет Teleloto то же был с выигрышем – 3 евро", – рассказала женщина.
"Обычно билеты Eurojackpot я проверяю в пятницу перед сном, но в прошлую пятницу я заснула. Вспомнила о билете после обеда в субботу. Я ела и вводила номер билета в систему. Тут на экране появилась сумма, я подумала, что это реклама. Пошла и еще раз проверила на компьютере", – рассказала Кристина.
До сих пор самым большим ее выигрышем было 17 евро. Сейчас Кристине придется поломать голову над тем, что делать с деньгами.
"Часть точно отдам дочери – чтобы она могла позволить себе все, что захочет. А другие деньги пока разместим в безопасное место", – сказала женщина.
Кристина часто ходит в Rimi на ул. Салтонишкю. Она намерена обязательно поблагодарить кассира, продавшего счастливый билет.
Коллектив магазина уже поздравили организаторы Eurojackpot.
Eurojackpot – одна из самых популярных лотерей в Европе, объединяющая игроков 18-ти стран. В Литве она появилась в 2013 году. В 2015 г. каунасец выиграл в Eurojackpot 7,6 млн., в 2022 г. вильнюсцу достался приз в 24 млн. евро.