Женщина из Вильнюса купила счастливый лотерейный билет к кофе и выиграла больше 2 млн евро

В представительство компании Кристина приехала с дочерью, которая тоже покупала билет и получила выигрыш. На вопрос, что побудило ее покупать лотерейные билеты, Кристина сказала, что все началось с примера отца.

"Я одна воспитывала дочь – к сожалению, в любви мне не повезло. Отец говорил, что выиграет для нас миллион. Помню, как в воскресные дни мы сидели вместе и вычеркивали цифры на билетах. С тех пор и я и дочь время от времени покупаем лотерейные билеты", – рассказала женщина.

На прошлой неделе Кристина купила только один билет Eurojackpot, который купила в магазине Rimi, на ул. Салтонишкю, 9, в Вильнюсе.

"Дома у нас сломалась кофемашина, вот я и пошла за кофе в торговый центр Panorama. Там зашла и в Rimi, где около кассы взяла один билет Eurojackpot и один Teleloto. Билет Teleloto то же был с выигрышем – 3 евро", – рассказала женщина.