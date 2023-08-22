Женщина ищет неравнодушных людей, которые спасли ей жизнь в Швянтои

К счастью, мимо шли двое мужчин и две женщины. Выяснив в чем дело, они дали ей какое-то лекарство и вкололи адреналин. "После этого вызвали скорую, врачи увезли маму в больницу. По словам врачей, если бы помощь не подоспела, маму уже увезли бы не в больницу, а в морг", – рассказала Delfi дочь женщины.

Женщина не придала этому укусу большого значения. "Мама встала и хотела идти домой. Прошла 50 м, почувствовала слабость, побледнела. Она стала задыхаться. Села на тротуар и поняла, что теряет ориентацию, ничего не видит, только слышит разные звуки и голоса. Это была аллергическая реакция, мама стала терять сознание", – рассказала дочь пострадавшей.

Выяснилось, что женщина не заметила, как ей в рот попало насекомое и ужалило ее. Сразу же начала распухать губа, поэтому официанта попросили принести лед.

"Это произошло 13 августа в промежуток с 10 до 11 ч. в Швянтои, недалеко от украинского кафе, точное название я не помню. Мама с мужем и двоюродным братом пошли в кафе. Сидели на террасе. Когда мама пережевывала последний кусок, почувствовала сильную боль во рту, поэтому выплюнула содержимое", – рассказала дочь пострадавшей.

Она также сказала, что раньше маму кусали пчелы, но никогда никакой аллергии у нее не было. "Может, из-за того, что на этот раз укусили в области лица?" – предположила собеседница.

После несчастья женщина купила адреналин и раздала его близким.

Собеседница портала попросила рассказать эту историю, она хочет, чтобы отозвались люди, которые помогли ее матери.

"Моя мама очень хочет поблагодарить этих людей, которые ей помогли. Мы с ними не знакомы, не знаем, как с ними связаться", – сказала женщина.

Врач-аллерголог клиники Drauge Алрида Крисюкене сказала Delfi, что многие люди не знают о том, что они чувствительны к инсектным аллергенам.