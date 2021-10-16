Женщина хотела записать отца на третью прививку от коронавируса - ответ ее удивил

По словам женщины, ее семья находится в абсурдной и опасной ситуации.
"У нас в стране есть избыток вакцины, непривитых всеми способами пытаются привлечь к вакцинации, однако люди, которые думают о здоровье близких, никак не могут привиться. Мой папочка, которому скоро исполнится 70 лет, как и все домочадцы привит двумя дозами. После того как прошло 4,5 месяца после второй прививки, тест на антитела показал небольшое их количество. С учетом общего состояния, наличия сопутствующих болезней семейный врач рекомендовала немедленно сделать третью прививку", – сказала женщина.
"Однако система не дает такой возможности и пишет, что еще не прошло 180 дней. Консультанты 1808 сказали, что никаких исключений нет. Однако ждать почти 50 дней опасно, растет риск заражения. Мы видим статистику, заболевает и попадает в больницу немало полностью привитых людей с побочными заболеваниями, почему люди должны ждать 6 месяцев?", – вопрошает женщина.
По ее словам, семейные врачи лучше знают своих пациентов, тесты на антитела помогают выяснить, кто может делать прививку позже, а кому нужно сделать ее раньше.
"Гибкость и скорость – вот что может помочь спасти жизни. Я верю, что таких ситуаций немало – сейчас не нужны решения о выплатах, нужны решения по гибкости. Мы хотим прививаться. Оставьте себе 100 евро – дайте прививку!", – писала женщина.
Пресс-секретарь Минздрава Юлианас Галишанскис сказал, что сейчас подготовлено и согласовывается такое предложение, что "привиться бустерной дозой вакцины Comirnaty от коронавируса могут лица старше 12 лет с различными хроническими заболеваниями или проходящие лечение с помощью подавляющих иммунитет лекарств, если после второй дозы прошло не меньше 28 дней". В остальных случаях ревакцинация полагается через 180 дней после полной вакцинации.
Delfi напоминает, что 12 октября парламент дал добро на выплаты компенсаций в размере 100 евро прививающимся в первый раз лицам старше 75 лет или привившимся бустерной дозой не позже 1 апреля 2022 года.
Оппозиция предлагала выплачивать такие компенсации лицам с 65 лет, но парламент это предложение отклонил.
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