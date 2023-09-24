Женщин в отпуске по уходу за детьми ждет новшество: министерство готовит новый порядок

Представитель Минздрава Игнас Рубикас сказал, что беременные или недавно родившие женщины получают определенные услуги, информацию.

"Сейчас перед тем, как выписать роженицу домой, врачи роддома, по закону, должны информировать ее - как письменно, так и на словах - о том, что такое послеродовая депрессия, как ее распознать, куда обращаться за помощью.

В больших роддомах есть психологи или социальные работники, больше 400 специалистов обучены распознавать послеродовую депрессию и оказывать помощь женщинам, которые сталкиваются с трудностями во время беременности или после родов. Это специалисты первичного звена", – заметил Рубикас.

Правда, пока таких специалистов, которые будут навещать женщин и интересоваться их здоровьем - всего 400.

"Мы хотим, чтобы это стало частью рутины, как обычный контроль новорожденного - взвешивание, измерение роста, так и чтобы у мам интересовались состоянием их психологического здоровья", – продолжил он.