Женщин в отпуске по уходу за детьми ждет новшество: министерство готовит новый порядок

 
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Pogimdyvinė depresija
Pogimdyvinė depresija
ФОТО: Vida Press

Минздрав инициирует помощь женщинам: врачей хотят обязать навещать недавно родивших мам и интересоваться их самочувствием, сообщает LNK.

Представитель Минздрава Игнас Рубикас сказал, что беременные или недавно родившие женщины получают определенные услуги, информацию.

"Сейчас перед тем, как выписать роженицу домой, врачи роддома, по закону, должны информировать ее - как письменно, так и на словах - о том, что такое послеродовая депрессия, как ее распознать, куда обращаться за помощью.

В больших роддомах есть психологи или социальные работники, больше 400 специалистов обучены распознавать послеродовую депрессию и оказывать помощь женщинам, которые сталкиваются с трудностями во время беременности или после родов. Это специалисты первичного звена", – заметил Рубикас.

Правда, пока таких специалистов, которые будут навещать женщин и интересоваться их здоровьем - всего 400.

"Мы хотим, чтобы это стало частью рутины, как обычный контроль новорожденного - взвешивание, измерение роста, так и чтобы у мам интересовались состоянием их психологического здоровья", – продолжил он.

По его словам, будут обучать работе с родившими женщинами и других специалистов.

Минздрав планирует разработать брошюры для мам: их раздадут всем учреждениям.

Может, все-таки консультации психолога были бы действеннее, чем брошюры? Представитель Минздрава говорит, что это необязательно так.

"Согласно имеющимся данным, с послеродовой депрессией сталкивается 1 из 5 женщин, каждой предоставлять консультацию психолога не нужно. Наша цель на данном этапе - распознать симптомы и направить к специалистам на консультацию", – считает Рубикас.

"Неправительственные организации рекомендуют не предпринимать обязательные меры, особенно в такой чувствительной области. Тут помощь все же принимается добровольно. Есть возможность получить помощь, как в учреждении психического здоровья, так и в специальных бюро общественного здоровья – можно также получить анонимную консультацию психолога, проводятся групповые занятия. Есть разные виды помощи. Просто нам и самой маме важно распознать, что помощь необходима. Это является самой большой проблемой", – сказал Рубикас.

И окружение, и сама мама, по его словам, часто не признают наличие проблемы, например, наличие послеродовой депрессии.

"Поэтому министерство планирует расширить коммуникацию, чтобы в обществе понимали, что такое послеродовая депрессия, симптомы болезни и способы оказания помощи", – заметил представитель Минздрава.

Сейчас пилотный проект проводится в 16 муниципалитетах Литвы – женщин, которые недавно родили, специалисты будут навещать на дому.

С мая 2025 г. такие услуги должны предоставлять все муниципалитеты. Визиты будут продолжаться до достижения ребенком двухлетнего возраста.

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