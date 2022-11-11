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Супруга президента Литвы Диана Науседене вместе с супругой президента Польши Агатой Корнхаузер-Дудой посетили дневной центр поддержки и образования RIO Edu Centrum в Варшаве, где встретились с семьями украинских беженцев и обсудили их потребности.
Diana Nausėdienė
Diana Nausėdienė
© Santaros klinikos

На встрече также обсуждалась готовность сектора неправительственных организаций к возможному увеличению потока беженцев в связи с российскими атаками на гражданскую и социальную инфраструктуру в Украине и их последствиями, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

RIO Edu Centrum был основан неправительственной благотворительной организацией, которая на протяжении многих лет занимается поддержкой образования польских детей, не имеющих возможности и надлежащих условий для обучения, и оказывает помощь наиболее нуждающимся детям. После нападения России на Украину организация начала помогать семьям украинских беженцев.

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Центр бесплатно помогает украинским матерям стать профессионально активными, занимается образованием, занятостью и воспитанием их детей. Супруги президентов обсудили проблемы, связанные с успешной интеграцией украинцев на рынке труда, приобретением ими более высокой квалификации и устройством их детей в учебные заведения.

По словам Д. Науседене, аналогичную помощь украинским семьям оказывает действующий в Вильнюсе Украинский центр. Украинский центр создан по инициативе Д. Науседене и Елены Зеленской и является первым подобным учреждением в Европе.

"Вместе с нашими партнерами мы делаем всё, чтобы люди из Украины могли найти в Литве безопасное убежище, медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги и, самое главное, возможность поддерживать свою культуру и сохранять жизнеспособность своей нации. Я очень рада, что украинские семьи получают такую же помощь в Польше. Путем совместных усилий и обмена опытом мы должны продолжать эту деятельность столько, сколько потребуется", - сказала супруга президента Д. Науседене.

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