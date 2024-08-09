Жемчужина у моря между Палангой и Швянтои: здесь дорого, но от людей нет отбоя

Вилия сказала Delfi, что в первый раз приехала отдыхать в Кунигишкяй и очень этому рада. Она сказала, что по улице Й.Басанавичюса совсем не скучает.

Центр Кунигишкяй небольшой, но здесь есть несколько кафе и магазин. Интересно, что в магазине большой прилавок занят мясными изделиями для гриля. Марюс подтвердил, что местные жители, живущие в собственных домах, любят готовить блюда на гриле.

Марюс не скрывал, что цены здесь немного выше, чем в Паланге. В какую цену у него копченая рыба? Скумбрия по 6 евро, а угорь – 50 евро за кг.

„Раньше здесь ничего не было. Было несколько старых домов и все, – сказал Delfi Марюс, семья которого продает здесь копченую рыбу. – Людей сюда привлекает наш пляж, здесь меньше людей, публика спокойнее. Я имею в виду, что сюда приезжают люди побогаче. Здесь спокойнее, чем в Паланге, поэтому всем сюда хочется“.

Другая женщина - Мигле - приезжает в Кунигишкяй очень часто, она видела, как менялся этот населенный пункт. „Очень радует, что сейчас есть, где поесть, есть магазин. Раньше здесь был богом забытый магазинчик, там даже мороженое было не всегда“, – рассказала она.

Работающий в кафе в Кунигишкяй Дайнюс сказал, что ему здесь нравится, здесь спокойно. „Я думаю, люди здесь спокойнее“, – заметил он. Он заметил, что тут недорого, например, жареный цыпленок с гарниром стоит 21 евро, это блюдо на четверых.