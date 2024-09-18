Жемайтайтис получил плохие новости: придется сносить не только забор

В начале сентября портал Delfi писал о том, что участке Жемайтайтиса и бывшего мэра столицы Юозаса Имбрасаса на ул. Лауру могут быть увеличены за счет государственной земли.
5 сентября Государственная инспекция по строительству и планированию территорий провела проверку. Инспекторы проверили четыре участка на престижной улице столицы, рядом с рекой Нерис.
Не дожидаясь вердикта инспекции, Жемайтайтис убрал забор на государственной земле. Он признал, что, купив участок, не проводил замеры. По его подсчетам, его участок мог быть на 4 сотки больше. Однако инспекция выяснила, что к участку Жемайтайтиса присоединены 11 соток государственной земли.
„5 сентября 2024 г. была проведена внеплановая проверка на ул. Лауру, около домов 40, 46, 54 и 56, на всех участках установлены нарушения – незаконно используется государственная земля“, – сказал пресс-секретарь инспекции Росвальдас Горбачёвас.
Больше всего государственной земли было захвачено около участка Жемайтайтиса, там даже был загорожен государственный лес.
„Владельцы участка ул. Лауру, 56, используют (без разрешения) 1134 м2 государственной земли (667 м2 леса и 467 м2 земли)“, – сказал Горбачёвас.
На участке Имбрасаса также оказалась государственная земля и лес (ул. Лауру, 54).
„Владельцы ул. Лауру, 54, используют (без разрешения) 675 м2 государственной земли (418 м2 леса и 257 м2 земли)“, – сказал Горбачёвас.
„Владельцы участка ул. Лауру, 40, используют без разрешения) 465 м2 государственной земли“, – продолжил он.
У этого участка два владельца: ЗАО Nordic Construction Group и МТ Injuni.
Владелец Nordic Construction Group - Донатас Даукша, а МТ Injuni – Лайма Жилене.
„Владельцы ул. Лауру, 46, используют (без разрешения) 471 м2 государственной земли“, – сказал Горбачёвас.
Хозяйка этого участка Дангуоле Касинскене.
По словам Горбачёваса, все эти люди должны освободить государственную землю в течение 6 месяцев.
Жемайтайтису придется убрать навес и лестницу.
Касинскене сказала Delfi, что намерена освободить государственную землю. „Мне о проверке не сообщали, но освобожу“, – сказала она.
Имбрасас сказал Delfi, что для него вердикт инспекции был неожиданностью. Он уверял, что заказывал замеры, и все было в порядке. Правда, если выяснилось, что это не так, он исправит ситуацию.