Жемайтайтис получил плохие новости: придется сносить не только забор

В начале сентября портал Delfi писал о том, что участке Жемайтайтиса и бывшего мэра столицы Юозаса Имбрасаса на ул. Лауру могут быть увеличены за счет государственной земли.

5 сентября Государственная инспекция по строительству и планированию территорий провела проверку. Инспекторы проверили четыре участка на престижной улице столицы, рядом с рекой Нерис.

Не дожидаясь вердикта инспекции, Жемайтайтис убрал забор на государственной земле. Он признал, что, купив участок, не проводил замеры. По его подсчетам, его участок мог быть на 4 сотки больше. Однако инспекция выяснила, что к участку Жемайтайтиса присоединены 11 соток государственной земли.