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Граждане России и Беларуси, которые будут обращаться за национальной визой или видом на жительство в Литве, должны будут ответить на составленные вопросы, ответы будут иметь решающее значение при вынесении вердикта, сказано в пресс-релизе Департамента миграции.
Šioje nuotraukoje, darytoje 2022 m. rugsėjo 25 d., nuo mobilizacijos pabėgęs anoniminis buvęs Rusijos karininkas AFP žurnalistui Suomijoje rodo savo Rusijos pasą.
Šioje nuotraukoje, darytoje 2022 m. rugsėjo 25 d., nuo mobilizacijos pabėgęs anoniminis buvęs Rusijos karininkas AFP žurnalistui Suomijoje rodo savo Rusijos pasą.
© AFP / Scanpix

Если иностранец откажется отвечать на вопросы или ответить не на все вопросы, его заявку не будут принимать. Подобный опросник ДМ может давать и гражданам других стран.

Такой опросник появился после того как министр внутренних дел Агне Билотайте внесла изменения в законы, регламентирующие порядок выдачи документов гражданам других стран, обращающихся за видом на жительство в Литве. Свои рекомендации по такому опроснику ДМ предоставил и Департамент госбезопасности.

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Такой опросник должны будут заполнять все граждане России и Беларуси с 18 лет, если они будут обращаться за новыми документами или просить продлить вид на жительство в Литве, или же за национальной визой.

В опроснике граждане других стран должны будут представить информацию о своем образовании, местах работы, службе в ВС, о бизнес-связях, контактах с государственными ведомствами стран, не являющихся странами НАТО и ЕС, также должны будут изложить свою позицию по вопросу военной агрессии России в Украине.

"Иностранец, который хочет приехать в Литву и жить здесь, должен быть искренним и открытым. Он должен показать, что готов сотрудничать с принимающей его страной", – подчеркнула глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, это будет дополнительный фильтр безопасности, который позволит оперативнее выявить иностранцев, которые в прошлом имели связи с недемократическими режимами и могут представлять угрозу нацбезопасности Литвы.

Если гражданин России или Беларуси, который хочет получить визу или вид на жительство в Литве, откажется заполнять опросник или не ответит на все вопросы, то специалисты ДМ могут не принимать его заявку.

Если такой человек предоставит ложные данные или скроет какую-то значимую информацию, то это станет основанием для упразднения вида на жительства или визы.

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