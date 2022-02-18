Желающим купить продукты в Польше предлагают новые услуги: выгодно ли это

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас заметил рост интереса к услуге перевозки покупателей в Польшу.

"Будет активнее бизнес "Везем в Польшу", доставка людей в магазины соседней страны. Это перевозка на автобусах и микроавтобусах. Думаю, они увеличат свои мощности в два раза", – сказал он.

В фейсбуке можно найти немало таких предложений. В зависимости от того, откуда везут людей, услуга стоит 15–50 евро. Кроме того, есть предложения по доставке продуктов на дом.

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Финансовый аналитик Марюс Дубниковас сказал, что его радует способность малого бизнеса приспосабливаться к условиям рынка, однако он сомневается, что людям такие услуги выгодны. Он также считает, что для Вильнюса эти услуги актуальны, ведь доходы у жителей столицы выше.

"Появился спрос, люди, которые хотят увидеть Польшу, проверить зеленее ли трава у соседа, поэтому бизнес и предложил такую услугу. Я видел эти объявления, поездка – 25–30 евро. Чтобы поездка окупилась, надо купить товары не меньше чем на 60-70 евро. А чтобы это было выгодно, надо купить товары за несколько сотен евро. Вопрос такой, если столько купить, то как все это загрузить в микроавтобус. Второй момент, куда девать покупки на такую сумму, где их хранить? Это должны быть продукты с большим сроком годности, они захламят дом. Экономическая выгода, я бы сказал, сомнительная. Может сэкономишь на такой поездке 30–40 евро, а что с того? На поездку уйдет сутки, за это время можно заработать больше", – сказал Дубниковас.

В Кельме мужчина собирает группу людей для поездки в Сувалки. Такая поездка занимает 3 ч., расстояние – 220 км. Выезд по вторникам, четвергам и субботам. Желающие купить больше товаров могут платить за прицеп. Плата на человека без прицепа - 40 евро, с прицепом – 50 евро.

"Многие едут не только за продуктами, но и за мебелью, бытовой техникой, садовой техникой, поэтому берут прицепы, пожалуйста. Место есть, едем втроем. Выезжаем в 6-9 ч. утра. Заезжаем за мясом, потом в Vynotekа, Obi, потом в Kaufland или Carrefour. Плюс-минус – 2 ч. уходит на покупки. Возвращаемся в 17-20 ч.", – предлагает мужчина.

В Паневежисе женщина предлагает такую же услугу за 30 евро на человека. Сама она много покупать не планирует, едет на своем легковом авто. Продолжительность поездки 3 ч., расстояние 230 км.

Под предложениями есть комментарии, в которых люди сомневаются, что такая поездка - выгодное дело.

"Думаю, минимум 300 евро надо потратить, чтобы окупилась поездка и что-то сэкономил. А если истратить 300 евро, все ли будут счастливы, если машину забить доверху покупками. А ехать ради покупок на 100 евро, не думаю, что стоит. Плюс поездка отнимает время", – писала одна жительница Паневежиса.

Другой участник дискуссии отметил, что при покупке товаров на 100 евро, экономишь 20 евро.

"Вывод" покупаешь на 200 евро, экономишь 40, а 30 евро отдаешь за поездку, получается экономия в 10 евро. Но не забывайте, что поездка отнимает весь день, выгодно ли терять день ради 10 евро? За 1000 евро ничего не купишь, едешь ведь не один. Вывод - надо ехать на своей машине, покупать много, тогда будет экономия!" – призвал он.

Такие же услуги предлагают в Тельшяй, в Рокишкисе и в Биржай.

Вильнюсцам такие поездки предлагают за меньшие деньги.

На сайте Skelbiu.lt предлагают поездку в Польшу за 15 евро. Семьям делают скидку в 5 евро. Выезд в 7.30 ч.

Для тех, кто не желает терять время на поездку, предлагают доставку товаров из Польши на дом. Правда, таких предложений немного. Поставщики услуги предлагают выбрать товары в каталоге Biedronkа, цена доставки - 15 евро.

"Делите цену на 4,5, будете знать, сколько это в евро. Составляете список товаров и присылаете нам. Мы привезем их к вам домой. Пока доставки только в вильнюсском, Каунасском, Мариямпольском и Алитусском округах. Предъявляем чек", – сказано в объявлении. Оплатить услугу надо заранее.

"Где гарантия, что я получу товары, если заплачу за них вперед? Ведь речь идет не о десяти евро. Буду жать отзывов, тогда только решу, пользоваться ли такой услугой", – писала жительница Вильнюса.

Дубниковас сказал, что ему понятны действия жителей приграничных районов, у которых поездка много времени не отнимает, всех остальных он называет людьми, которые ездят в развлекательные поездки.

"Едут, общаются, посещают соседнюю страну, видят людей, говорящих на другом языке, другие магазины и т.д. Это развлечение, своеобразный досуг", – считает он.

Экономист сказал, что те, кто ездит за покупками в Польшу, порой сравнивают очень разные вещи.

"Часто сравнивают цены на хорошее экологическое молоко с ценой на продукцию дешевой линии, тут разница может быть значительной. В Литве литр самого дорогого молока стоит 1,2 евро, а дешевое польское и у нас стоит 0,65 евро. Когда следишь за отзывами о таких поездках, кажется иногда, что люди не знают бренды и качество и поэтому скупают те товары, которые в Литве даже не покупали бы", – акцентирует Дубниковас.