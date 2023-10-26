Желающие попасть на концерт Эда Ширана больше часа стояли в очереди

"Такое ощущение, будто звонишь в ГНИ, а тебя все просят: пожалуйста, ждите. С другими мероприятиями та же проблема. Серверы не выдерживают", – писали в социальных сетях люди. Других возмущало то, что они не видят свой порядковый номер в очереди.

"Почему не показывают твой порядковый номер. В мире приняты правила, там хотя бы ты видишь, который ты по счету, стоит ли тебе вообще ждать. Ведь ты можешь быть 5431 или 153 865", – сказала одна девушка.

Другие отмечали, что система так работает не в первый раз. "Также было перед концертом Imagine Dragons, надо терпеливо ждать", – писали в редакцию читатели.

Представители Bilietai.lt успокаивали желающих купить билеты.

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