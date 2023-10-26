Желающие попасть на концерт Эда Ширана больше часа стояли в очереди

"Такое ощущение, будто звонишь в ГНИ, а тебя все просят: пожалуйста, ждите. С другими мероприятиями та же проблема. Серверы не выдерживают", – писали в социальных сетях люди. Других возмущало то, что они не видят свой порядковый номер в очереди.
"Почему не показывают твой порядковый номер. В мире приняты правила, там хотя бы ты видишь, который ты по счету, стоит ли тебе вообще ждать. Ведь ты можешь быть 5431 или 153 865", – сказала одна девушка.
Другие отмечали, что система так работает не в первый раз. "Также было перед концертом Imagine Dragons, надо терпеливо ждать", – писали в редакцию читатели.
Представители Bilietai.lt успокаивали желающих купить билеты.
"Страница работает, функционирует. Чтобы сохранить свое место, не обновляйте страницу и не выключайте ее. Она обновится автоматически", – сказано на сайте.
"Из-за большого интереса к билетам на концерт Эда Ширана желающих купить билеты "ставят" в виртуальную очередь. Это нормальная мировая практика при продаже билетов на такие концерты, цель - предоставить покупателям качественные услуги. Спасибо за понимание", – писали представители платформы.
Через час после начала продажи в системе остались лишь отдельные билеты в самых дорогих зонах. Самые дешевые билеты стоили 88,20 евро. Стоячие билеты стоили 92,20 евро.
Delfi напоминает, что концерт состоится в Каунасе 3 августа 2024 г. на стадионе им. С.Дарюса и С.Гиренаса. Это будет единственный концерт Эда Ширана в Балтийском регионе. Организаторы напомнили, что билеты на концерт будут персонализированными (именными). Один человек мог покупать не больше 6 билетов.