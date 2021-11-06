Желающие получить 100 евро пенсионеры должны привиться первой дозой не позже 9 ноября

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Пенсионеры старше 75 лет, которые хотят получить 100 евро, должны привиться первой дозой вакцины от коронавируса не позже чем 9 ноября (вторник).
100 eurų kupiūra
100 eurų kupiūra
© Shutterstock

100 евро в Литве могут получить люди старше 75 лет, если до 1 декабря 2021 г. они прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

100 евро - это однократное пособие. Пособие получат и те пожилые люди, которые не привились, но переболели коронавирусом с 1 сентября по 30 ноября 2021 года и привились от коронавируса с 1 декабря 2021 г. по 31 марта 2022 года.

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Однократное пособие в размере 100 евро получат и те люди старше 75 лет, которые до 31 марта 2022 года привьются бустерной дозой вакцины от коронавируса.

Подавать заявку на получение 100 евро не надо, деньги выделят автоматически. Данные о вакцинации будут проверяться в реестре.

Одноразовое пособие пожилым людям выплатят в декабре вместе с пенсией.

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