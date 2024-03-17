Желание показаться перед друзьями обошлось молодой женщине в 46 000 евро

Молодая женщина не только должна выплатить огромную сумму, но и "заработала" судимость. Суд запретил ей также в течение года употреблять алкоголь.

Осужденная еще просила суд снизить сумму, но Каунасский окружной суд отклонил ее просьбу.

Свою ошибку Реда допустила 20 сентября 2022 г. Она с друзьями на машине ехала в сторону Варены. Недалеко от деревни Барчай ей захотелось в туалет.

"Мы остановились у обочины, я шла к лесочку, когда увидела мобильный радар. Мне захотелось порисоваться перед подругой, я пнула его ногой, радар упал", – вспоминала молодая женщина.

К ней тут же подбежал полицейский. Приехал экипаж. Полиция проверила женщину на трезвость. В ее организме было больше 2 промилле.

"Я людей не видела, думала, никого рядом нет, – сказала Реда и прибавила. – Я думала, что мне за это ничего не будет".

Но она ошиблась. Эксперты констатировали, что мобильный радар PoliScan FM1 испорчен.