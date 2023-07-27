27 июля 2023 г. 15:03

Ждут подтверждения: Литова готова отправить пожарных на помощь в Грецию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gaisrai Graikijos salose
Gaisrai Graikijos salose
ФОТО: EPA - ELTA

В то время как в Греции продолжают бушевать пожары, министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что литовские пожарные готовы помочь. Однако, отмечает министр, Литва еще не получила подтверждения от Греции о том, что она готова принять литовских пожарных.

"Литва предложила помощь, которую мы можем предоставить – пожарные готовы. На данный момент мы еще не получили подтверждения от Греции о том, что они согласны принять наших пожарных", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказала А. Билотайте.

"Пожарные готовы и в любое время могут выехать на помощь, как только получат подтверждение от принимающей страны", - заверила министр.

По ее словам, у Литвы нет других средств, которые очень нужны Греции, таких как пожарные самолеты, поэтому она не может их предложить.

"Еще одна запрашиваемая помощь – требуются определенные средства, например, соответствующая техника, самолеты, используемые для тушения пожаров. Таких мер у нас нет и предложить мы не можем", - сказала А. Билотайте.

Напомним, что на греческих островах Родос и Корфу и во многих других регионах Греции из-за продолжительной засухи уже одиннадцать дней продолжаются лесные пожары.

К утру понедельника к местам возгорания были направлены пожарные самолеты и вертолеты.

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