Ждут подтверждения: Литова готова отправить пожарных на помощь в Грецию

"Литва предложила помощь, которую мы можем предоставить – пожарные готовы. На данный момент мы еще не получили подтверждения от Греции о том, что они согласны принять наших пожарных", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказала А. Билотайте.

"Пожарные готовы и в любое время могут выехать на помощь, как только получат подтверждение от принимающей страны", - заверила министр.

По ее словам, у Литвы нет других средств, которые очень нужны Греции, таких как пожарные самолеты, поэтому она не может их предложить.

"Еще одна запрашиваемая помощь – требуются определенные средства, например, соответствующая техника, самолеты, используемые для тушения пожаров. Таких мер у нас нет и предложить мы не можем", - сказала А. Билотайте.

Напомним, что на греческих островах Родос и Корфу и во многих других регионах Греции из-за продолжительной засухи уже одиннадцать дней продолжаются лесные пожары.