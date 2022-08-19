Ждут перемены: планируется ужесточить порядок техосмотра, на улицах хотят проверять автомобили

Недавно в Литве был представлен Национальный план по снижению уровня загрязнения природы, его одобрило правительство, в ближайшее время свои выводы представит Еврокомиссия. Как этот план изменит автопарк в Литве LNK рассказала вице-министр охраны окружающей среды Раминта Радавичене.

"После дискуссии, которая началась в последние недели, я не могу не упомянуть этот документ. Этот план был утвержден, в него внесли новшества и обновили. Поскольку как само министерство, так и ЕК отметили, что прежних средств может не хватить для достижения поставленных целей. А их должны добиться до 2025, до 2030 года", – сказала она.

В плане появилось несколько новых средств.

"Одно из них, это то, о чем мы говорим – ограничение использования загрязняющих природу автомобилей. Я ясно хочу сказать, что пока в плане не сказано, с помощью каких средств это будет достигнуто, в плане только намечено направление. Это именно стандарт Euro 4. У всех возникает вопрос – почему именно Euro 4. Во-первых, потому, что транспорт - самый большой загрязнитель воздуха оксидами азота и твердыми частицами. В соответствии с выводами ВОЗ – твердые частицы признаны канцерогенами", – заметила вице-министр.

По ее словам, есть и невидимая "немая сторона загрязнения".

Радавичене отметила, что эти планы воплотят в жизнь в 2027 г.

"В 2027 г. машинам Euro 4 будет около 16 лет. На сегодняшний день в Литву ввозят примерно 10-летние автомобили. А средний возраст машин, которые участвуют в движении - 16 лет. Почему выбрали именно Euro 4 – потому что в машинах этого типа нет фильтров для твердых частиц, как в стандарте Euro 5", – заметила вице-министр.

Она сказала, что, по словам ученых, такие фильтры могут снизить загрязнение твердыми частицами в 15 раз.

"Это точка отсчета, она позволяет нам задавать направление", – сказала вице-министр.

Она напомнила, что в прошлом году министерство провело пилотный проект - фиксировало уровень загрязнения в Вильнюсе.

"Специальное оборудование было установлено в Вильнюсе, фиксировали уровень загрязнения. Установили, что в Вильнюсе ездят старые дизельные автомобили, особенно много старых автобусов. Поэтому для достижения этих целей могут ужесточить техосмотр. Он стандартизирован. Но другие страны используют такой порядок – когда люди видят черный дым из трубы, такие машины направляются на повторный техосмотр. Владелец должен заплатить за проверку и выяснить причины", – рассказала Радавичене.

Она сказала LNK, что сейчас готовят изменения порядка работы автосервисов – ужесточаются требования к контролю выхлопов.

"Автосервис тоже должен проверить, чтобы на всех транспортных средствах были катализаторы", – заметила вице-министр.

Она сказала, что на дорогах планируют установить постоянно действующие системы замеры твердых частиц.

"Для этого не надо останавливать транспортные средства, замеры берут, когда оно проезжает", – отметила Радавичене.