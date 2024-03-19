Ждут новшества – при мгновенных переводах появится еще один шаг

 
Раминта Ракауске
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ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

С 2025 года мгновенные переводы денег будут осуществляться иначе. По данным Центробанка Литвы, появится еще один шаг, который поможет защитить жителей от мошенничества.

"В этом месяце должно появиться новое регулирование или регламент SEPA Instant (мгновенных переводов). В нем для поставщиков финансовых услуг появится требование проверять, совпадает ли номер счета с указанным именем и фамилией владельца.

Если эта информация не будет проверена, то ответственность ляжет на банк", – сказал представитель Центробанка Томас Карпавичюс.

Он сказал, что в таком случае перед осуществлением перевода жители будут видеть совпадает ли номер счета с именем и фамилией человека, которому принадлежит счет или названием компании.

"Клиент будет видеть: соответствует или нет, соответствует отчасти", – сказал он и заверил, что в последнем случае может быть допущена ошибка в написании.

"Тогда плательщик до перевода денег сможет определиться, подтвердить платеж или нет и ответственность возьмет на себя", – прибавил Карпавичюс.

По его словам, такие новшества вступят в силу во всем ЕС, поэтому это будет распространяться и на переводы в другие страны ЕС.

У банков для таких проверок будут специальные автоматизированные системы.

"Физических работников не хватит для осуществления таких проверок. На подготовку банкам будет дано 18 месяцев - до осени 2025 г. Именно тогда система начнет работать", – сказал представитель ЦБ.

Цель такого новшества – пресечь мошенничество, при котором берут чужие счета или имена.

"Просят перевести родственникам или еще кому-то. Имя и фамилию оставляют, а номер счета меняют", – сказал Карпавичюс.

Сейчас, по его словам, осталось дождаться, когда ЕС примет этот регламент.

Представитель Литовской ассоциации банков Айсте Веберайте заверила, что члены ассоциации с этим порядок ознакомлены.

"Когда порядок вступит в силу, плательщик будет получать предупреждение, если указанное имя и фамилия не будут совпадать с реальным именем и фамилией владельца счета. Поскольку речь идет о SEPA Instant, проверка будет автоматизирована, т.е. проверку осуществит система. Для этого банки соответствующим образом наладят свои систему ИТ", – сказала Веберайте.

Новый порядок коснется не только банков, но и кредитных уний.

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