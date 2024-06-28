Ждет жаркий день, а затем – ливни и град

Атмосферное давление начнет снижаться, с запада приблизится зона низкого атмосферного давления. Утром будет ясно и солнечно . Позже облачность увеличится, особенно много облаков после обеда будет на западе страны. Там вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Местами пройдут ливневые дожди, град. Днем будет 29–34 градуса тепла.

В субботу ночью над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Во многих районах пройдут дожди. Местами осадки будут интенсивными, с грозами. Ночью будет 16–21 градус тепла.