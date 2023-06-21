Ждет самый жаркий день этой недели, после него – лишь небольшая передышка

После обеда местами возможны небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 26-31 градуса.
В четверг ночью с запада придет атмосферный фронт. На западе увеличится облачность, там во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На востоке облаков будет меньше, там небольшие осадки возможны лишь местами с утра. Ночью будет 14-19 градусов тепла.
В четверг днем над страной пройдет атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем будет 22-27, у моря около 20 градусов тепла.
В ночь на пятницу небо прояснится, местами дождь пройдет лишь в начале ночи. Ночью будет 11-16 градусов тепла.
В пятницу днем ожидается переменная облачность, дожди пройдут лишь местами, в основном на юго-западе страны. Днем будет очень тепло - 24-29 градусов тепла, у моря 21-23 градуса тепла.