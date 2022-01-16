В первой половине дня, начиная со взморья, усилится ветер, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Придет теплый атмосферный фронт, поэтому температура ожидается от 2 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла на западе страны, у моря будет до 4 градусов тепла.
В первой половине ночи осадки ожидаются в большинстве районов. Будет идти мокрый снег и снег. Местами ожидается дождь при минусовой температуре, гололед. Усилится ветер, местами до 15-20 м/с, а у моря до 25 м/с. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря до 3 градусов тепла.
В понедельник днем по-прежнему будет ветрено, зона осадков не уйдет. Во многих районах выпадет снег, на западе - мокрый снег. Местами условия на дорогах осложнит гололед. Будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с, а у моря еще сильнее. Днем будет выше нуля – 0-4 градусов тепла.
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