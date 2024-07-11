Ждет неспокойный день: жара, ливень с градом и сильный ветер

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами на западе пройдут сильные осадки. В большинстве районов ожидаются грозы, коде-где град и шквальный ветер. На западе будет 24–28, а в других районах страны 29–34 градусов тепла.

В ночь на пятницу будет дождливо и ветрено. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. На западе местами дожди будут сильными. Будет тепло - 17–22 градусов тепла.