Ждет еще один скачок цен, смогут ли жители позволить себе такие дорогие продукты?

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас сказал, что цены могут вырасти на 1/5.

"Подорожание больше чем на 20%, на 1/5, очень возможно. Но угадать на сколько именно, говорю угадать, невозможно", – сказал он.

Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что цены будет регулировать рыночная экономика, цены будут расти, пока жители не начнут отказываться от некоторых товаров.

"Тогда, соответственно, появится вопрос: не слишком ли высокую цену мы установили?", – сказал он о торговцах.

По словам председателя Литовского союза фермеров Раймундаса Юкнявичюса, сейчас есть лишь один вопрос.

"Смогут ли потребители так дорого платить за еду?", – вопрошал он.

Поскольку с рынка поставки сырья ушли три крупных игрока – Россия, Беларусь и Украина – есть опасения в связи с нехваткой сырья. Украина - один из крупнейших поставщиков зерна grūdų в мире, а из-за войны экспорт значительно снизится.

"Экспорт из Украины снизится больше чем в два раза, поскольку экспортировать будут лишь то, что останется после удовлетворения внутренних потребностей", – сказал Юкнявичюс.

Согласно прогнозам, будет меньше и того зерна, который идет на корма для скота. Если будут дорожать корма, будут дорожать и продукты: молоко, яйца, мясо.

Экономист Дубниковас сказал, что растут цены не только на товары растительного происхождения, но и на все продукты вообще. Это результат в том числе и роста цен на нефтепродукты: транспортировка продуктов стоит дороже.

"Подорожание на 14% за короткий промежуток времени. К нефти надо прибавить и подорожание газа: газ сейчас по сути равен электроэнергии. Стоимость электроэнергии в продуктах составляет 5-15% себестоимости. Не надо забывать, что электричество для бизнеса подорожало почти в 3 раза", – сказала она.

Еще одна составляющая цены – удобрения. Раньше их привозили из Беларуси. После введения санкций – удобрения подорожали.

"Это может сказаться и на деятельности фермеров, поскольку им приходится вкладывать больше средств в получение будущего урожая, осенью его себестоимость вырастет", – заметил Визицкас.