Ждать осталось недолго: приятные перемены не за горами

Больше облаков будет в Аукштайтии и Дзукии. Менее облачно будет в Сувалкии и Жемайтии. Поскольку будет солнечно, осадков не ожидается.
Утром температура понемногу начнет подниматься. Днем будет 15–18, местами 19 градусов тепла. 14 градусов тепла будет только около больших водоемов и местами на юго-востоке, где будет более облачно.
В пятницу увеличится давление. Ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается. Ночь будет холодной - всего 4-9 градусов тепла. Днем потеплеет, после полудня воздух прогреется до 16–21 градуса.
В выходные без дождя, будет солнечно и тепло.
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