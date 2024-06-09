Жары придется подождать: в Литве установится более прохладная погода

В воскресенье днем над Литвой пройдут облака холодного атмосферного фронта. Ночью сильные осадки фиксировались на западе страны, днем дожди чаще будут идти на востоке. Местами осадки будут очень интенсивными, прогнозируют грозы. Там облачность будет самой большой, на западе солнца будет больше.