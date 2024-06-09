Жары придется подождать: в Литве установится более прохладная погода

Днем будет 18–20, на юго-востоке страны 21–23 градус тепла. Прохладнее будет на западе страны, там местами будет 15–17 градусов.
В понедельник ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на северо-западе. Ночью будет 6–11, у моря 12–14 градусов тепла.
В понедельник днем недалеко от Литвы пройдет южный циклон. Большая его часть пройдет восточнее Литвы. Дожди ожидаются только местами, в основном на юго-востоке. Кое-где прогнозируют грозы. Днем будет 18–23 градусов тепла.