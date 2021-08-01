Жара в Литве идет на спад, ожидается обычная летняя погода

В воскресенье еще сможем порадоваться летнему теплу. На юге и на востоке будет солнечно и спокойно. Днем воздух прогреется до 25-28 градусов тепла. Более высокая облачность ожидается на северо-западе страны, местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами.

В первой половине дня будет дуть сильный ветер. Днем на море и в Жемайтии будет 20-23 градусов тепла. К вечеру ветер ослабеет.

В Вильнюсе и Каунасе днем будет малооблачно, без осадков, температура поднимется до 25-28 градусов.

В Клайпеде будет прохладнее. Время от времени будут идти небольшие дожди. В первой половине дня ожидается сильный ветер. В полдень температура составит 20-22 градуса тепла.

В понедельник в Литву придет циклон. На большей части Литвы пройдут сильные дожди, поднимется ветер. Днем будет всего 20 градусов выше нуля.