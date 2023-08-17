17 августа 2023 г. 07:02

Жара покажет себя во всей красе - воздух снова прогреется до 35 градусов

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В ближайшие дни жара из Литвы не уйдет, а ночи будут тропическими.

В четверг днем местами возможен небольшой дождь, кое-где дожди будут с грозами. Воздух днем прогреется до 26–31, а на юго-востоке до 32–35 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градуса тепла.

В субботу местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градуса тепла.

Сообщается, что вода в реках прогрелась до 15–22, в озерах – до 17–23, в Куршском заливе – до 21–23, в Балтийском море – до 20–21 градуса.

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