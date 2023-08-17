Жара покажет себя во всей красе - воздух снова прогреется до 35 градусов

В четверг днем местами возможен небольшой дождь, кое-где дожди будут с грозами. Воздух днем прогреется до 26–31, а на юго-востоке до 32–35 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градуса тепла.

В субботу местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градуса тепла.