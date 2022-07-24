Жара отступит, но ненадолго: после дождливого и ветреного воскресенья – волна тепла

Зона повышенного давления усилится в ночь на понедельник. Облака пропадут, небо прояснится. Сильных осадков не прогнозируется. Будет дуть умеренный западный ветер.
К утру температура воздуха опустится до 12-17 градусов тепла. Холоднее всего будет на южной окраине страны и в Жемайтии, теплее – у моря.
В понедельник будет малооблачно. Вероятность дождя останется низкой. Западный ветер останется спокойным. Днем температура воздуха поднимется до 22-27 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Коронавирус продолжает мутировать: реальное число заражений в Литве может быть в 5-10 раз выше (1)
Коронавирус продолжает мутировать, и Европу накрывает...
Доброволец ВСУ из России: каждый десятый в батальоне "Азов" был с российским паспортом (1)
"Бить артиллерией по городам, где живут люди, которых...
"Литовские железные дороги" возобновили транзит части грузов в Калининград (1)
Принадлежащая "Литовским железным дорогам" ( ЛЖД )...
Мест в общежитиях на всех не хватит: студентам советуют искать жилье уже сейчас
После окончания учебного года у выпускников нет...
ВОЗ: вспышкa обезьяньей оспы - чрезвычайная ситуация мирового масштаба
Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) объявила...