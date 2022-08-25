Жара не отступит и в выходные дни

Ожидается переменная облачность: в центральной Литвы облаков будет больше всего, увеличится облачность и на востоке страны. На западе напротив будет ясно. Местами пройдут небольшие дожди с грозами, местами сильные. Температура воздуха составит 25–30 градусов, на юге и на западе - 31–33 градуса.
Третий день на западе и на юге воздух прогревается выше 30 градусов, что означает стихийную жару.
В пятницу и ночью и днем небольшие дожди пройдут лишь местами, кое-где возможны грозы. Ночью будет 14–19 градусов тепла, днем 26–31 градус, особенно жарко будет на юге и местами на западе.
В выходные дни в Литве будет солнечно и сухо. Ночью будет 15–20 градусов, а днем 27–32 градуса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сентябрь на носу: эксперты советуют, какие улицы стоит объезжать
До сентября осталась неделя. Водители крупных городов...
Жители некоторых районов Вильнюса могут слышать взрывы, но никакой опасности нет
Жители Шешкине и близлежащих районов со следующей...
Литва: в Титувенай облит красной краской памятник советским воинам
В городке Титувенай Кельмесского района красной...
Президент Литвы: Крым должен и будет возвращен Украине
Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа в режиме...