Жара не отступит и в выходные дни

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В четверг над Литвой пройдет малоактивный атмосферный фронт.
Kaitra Palangoje
Kaitra Palangoje
© Brigita Ragickaitė

Ожидается переменная облачность: в центральной Литвы облаков будет больше всего, увеличится облачность и на востоке страны. На западе напротив будет ясно. Местами пройдут небольшие дожди с грозами, местами сильные. Температура воздуха составит 25–30 градусов, на юге и на западе - 31–33 градуса.

Третий день на западе и на юге воздух прогревается выше 30 градусов, что означает стихийную жару.

В пятницу и ночью и днем небольшие дожди пройдут лишь местами, кое-где возможны грозы. Ночью будет 14–19 градусов тепла, днем 26–31 градус, особенно жарко будет на юге и местами на западе.

В выходные дни в Литве будет солнечно и сухо. Ночью будет 15–20 градусов, а днем 27–32 градуса.

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