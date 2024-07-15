Жара не отступает: местами возможны дожди с грозами

Во вторник погоду обусловит антициклон. Ночью будет ясно, без осадков. Воздух прогреется до 12–17 градусов тепла. Во вторник днем будет солнечно, облаков будет мало, днем дождя не ожидается. После обеда будет 27–32 градусов тепла.

В ночь на среду к Литве приблизится холодный атмосферный фронт. Начиная с запада пройдут небольшие дожди. Местами осадки будут интенсивными, с грозами. Ночь будет душной - 16–21 градус тепла.

В среду днем фронт уйдет, но небольшие осадки еще возможны во многих районах. Интенсивность осадков будет небольшой, грозы возможны лишь местами. Днем будет 24–29 градусов тепла, на взморье будет немного прохладнее.