Жара не отступает: 30 градусов стало нормой

Ожидается переменная облачность. В первой половине дня облаков будет меньше, а после обеда их количество увеличится, пойдут дожди с грозами. Местами прогнозируют сильные ливни, град. Во время грозы ветер может усилится до 15–18 м/с. Воздух прогреется до 24–29, у моря до 20–23 градусов тепла.
В ночь на четверг облака рассеются. Небольшой дождь возможен только в первые часы ночи. Ночью будет 12–17 градусов тепла.
В четверг днем снова увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди, во второй половине дня прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 25–30 градусов.
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