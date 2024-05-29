Жара не отступает: 30 градусов стало нормой

Ожидается переменная облачность. В первой половине дня облаков будет меньше, а после обеда их количество увеличится, пойдут дожди с грозами. Местами прогнозируют сильные ливни, град. Во время грозы ветер может усилится до 15–18 м/с. Воздух прогреется до 24–29, у моря до 20–23 градусов тепла.