2024.05.29 06:51

Жара не отступает: 30 градусов стало нормой

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В среду днем атмосферное давление понемногу будет снижаться, погоду обусловит западная часть антициклона.

Ожидается переменная облачность. В первой половине дня облаков будет меньше, а после обеда их количество увеличится, пойдут дожди с грозами. Местами прогнозируют сильные ливни, град. Во время грозы ветер может усилится до 15–18 м/с. Воздух прогреется до 24–29, у моря до 20–23 градусов тепла.

В ночь на четверг облака рассеются. Небольшой дождь возможен только в первые часы ночи. Ночью будет 12­­­–17 градусов тепла.

В четверг днем снова увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди, во второй половине дня прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 25–30 градусов.

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