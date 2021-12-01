Жалобы просителей убежища будут принимать все административные суды Литвы

Как сообщил в среду Вильнюсский окружной административный суд, 150 дел просителей убежища переданы в отделения Регионального Окружного административного суда для рассмотрения в установленный законом двухмесячный срок.
На сегодняшний день Вильнюсский окружной административный суд получил около 500 жалоб, в которых заявители обжалуют решения Департамента миграции, не предоставляющие им убежище и дополнительную защиту в Литве.
"В связи с увеличением количества дел у 20 судей, работающих в суде, не будет возможности рассмотреть все жалобы просителей убежища в установленный срок, поскольку судьи также рассматривают другие категории дел", – сказала председатель Вильнюсского окружного административного суда Йоланта Малияускене.
"Соответственно, с сегодняшнего дня около 20 коллег-судей из Регионального окружного административного суда будут принимать и рассматривать эти дела. Это будет эффективный инструмент для ускорения процессов по данной категории дел", - сказала она.
Подразделения Регионального окружного административного суда находятся в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Работодатели предлагают пересмотреть действующий порядок: Служба занятости – путь к бегству непрививающихся (22)
С 1 декабря 2021 г. работники некоторых сфер должны...
В Литве меняются правила получения "паспорта возможностей", тестирования и ношения масок (25)
Со среды (1 декабря), чтобы получить "паспорт...
Расследование "УП": на дне рождения Шустера в Вильнюсе - Гордон, Аваков и Зингерис По данным издания, в Литве находился и Ахметов (6)
30 ноября " Украинская правда " выпустила расследование о...
В Литве меняется ряд правил дорожного движения, некоторые привычки водителям придется менять в корне (41)
С 1 января 2022 года вступают в силу изменения Правил...
Президент Литвы: Запад должен сделать все, чтобы сдержать Россию от вторжения в Украину (164)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Запад...