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В Вильнюсе произошло необычное происшествие – в полицию позвонил водитель компании Bolt и сообщил, что вез клиентку с собакой. Собака нагадила в автомобиле, а клиентка из машины сбежала, сообщает madeinvilnius.lt.
Жалоба водителя Bolt: собака нагадила в машине, пассажирка сбежала
© Bendrovės nuotr.

Звонок поступил в обед. Водитель просил найти клиентку, которая, выбежав из его машины, пересела в другое такси. Водитель сказал, что собака нагадила в машине, кроме того, собаку еще и стошнило.

Пассажирка не стала убирать за своим питомцем, не извинилась перед водителем, а просто вызвала другую машину и уехала на ней. Водитель остался ждать полицейских.

В конце концов проблему удалось решить. Салон вычистили, водитель претензий к женщине не имел.

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