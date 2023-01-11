Жалоба водителя Bolt: собака нагадила в машине, пассажирка сбежала

Звонок поступил в обед. Водитель просил найти клиентку, которая, выбежав из его машины, пересела в другое такси. Водитель сказал, что собака нагадила в машине, кроме того, собаку еще и стошнило.
Пассажирка не стала убирать за своим питомцем, не извинилась перед водителем, а просто вызвала другую машину и уехала на ней. Водитель остался ждать полицейских.
В конце концов проблему удалось решить. Салон вычистили, водитель претензий к женщине не имел.
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