07 июля 2023 г. 13:27

Зенитный ракетный комплекс Patriot готов к защите саммита НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Patriot sistema
Patriot sistema
ФОТО: AFP / Scanpix

Зенитный ракетный комплекс Patriot немецкой армии был дислоцирован в Вильнюсе за четыре дня до начала саммита НАТО.

7 июля, в 10.10 ч. три немецких боевых эскадрильи сообщили НАТО о полной готовности. Немецкие ВВС с системами обороны и 250 военными переняли защиту от баллистических ракет, самолетов и крылатых ракет.

Так Альянс учитывает положение безопасности, несмотря на то, что признаков конкретных угроз нет. Системы Patriot размещены в Вильнюсском аэропорту, находящемся в 160 км от Калининградской области и в 30 км от белорусской границы.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии