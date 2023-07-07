Зенитный ракетный комплекс Patriot готов к защите саммита НАТО

7 июля, в 10.10 ч. три немецких боевых эскадрильи сообщили НАТО о полной готовности. Немецкие ВВС с системами обороны и 250 военными переняли защиту от баллистических ракет, самолетов и крылатых ракет.

Так Альянс учитывает положение безопасности, несмотря на то, что признаков конкретных угроз нет. Системы Patriot размещены в Вильнюсском аэропорту, находящемся в 160 км от Калининградской области и в 30 км от белорусской границы.