Зеленый мост останется без инсталляций

Советские скульптуры с Зеленого моста сняли в 2015 году, с тех пор не знают, чем их заменить. Большие клумбы не оправдали себя. К разным инсталляциям жители относятся неоднозначно. Договор со демонстрации стоящих сейчас инсталляций в скором времени истечет, поэтому их снимут. На пьедесталах ничего не останется.

"У нас пока нет конкретных планов в связи с оборудованием инсталляций, мы рассматриваем разные варианты", – указал Вильнюсский муниципалитет.

Сейчас на мосту стоят инсталляции в стиле абстракционизма, созданные Аудрюсом Амбрасасом. Они символически отмечают пространство, на котором ранее стояли скульптуры. Эти инсталляции стоят с апреля 2019 года.