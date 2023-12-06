Зеленые стрелки возвращаются: неужели снова будут потрачены сотни тысяч евро?

Столичные власти хотели бы вернуть зеленые стрелки на некоторые перекрестки. Речь идет о тех развязках, где стрелки были в свое время сняты, а установить дополнительную секцию светофора не представлялось возможным.

"Некоторые из этих стрелок уже вернули. И мы еще видим некоторые перекрестки, где их было бы неплохо вернуть. Это бы улучшено координацию транспортных потоков, не ставя под угрозу безопасность движения", — сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

До того спорного решения правительства в Вильнюсе было около 120 светофоров с зеленой стрелкой. Часть из них успели убрать, и мэр пока не может сказать, сколько из них вернется.

"Мы получаем просьбы от жителей столицы с указанием мест, где раньше была стрелка, а потом ее убрали, и сейчас они вынуждены подолгу стоять на перекрестке, неоправданно теряя время", — сказал Бенкунскас.