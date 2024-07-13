"Зеленые человечки" сто лет назад: как в 1924 году Москва помогала эстонским коммунистам устроить госпереворот

Коммунисты СССР понимали, что военный коммунизм не может долго существовать в капиталистическом окружении. В 1920 году Красная армия пыталась прорваться через Польшу в Германию, в которой уже шла гражданская война, но неуспешно. Затем советской экономике решили дать передышку в виде НЭПа (Новой экономической политики), как и идее мировой революции. Но ненадолго. Попытка захвата власти в Эстонии в 1924 году была тоже связана с мечтой об экспорте мировой революции на Запад.

– Да, с точки зрения Советской России, Эстония была периферией, но важной для Москвы. Не стоит забывать, что заключение Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года было знаковым для СССР. С одной стороны, Советская Россия стала первым государством, признавшим независимость Эстонии. Но с другой, Эстония стала первым государством, признавшим Советскую Россию. И до момента, когда в конце того же года были заключены мирные договоры с Латвией и Финляндией, Советская Россия имела важное дипломатическое окно через Ревель [ныне Таллинн – Delfi]. Через Эстонскую столицу дипломаты выезжали на Запад, пытались конвертировать часть золотого запаса – отмыть деньги через эстонский Банк Шеля. Эти деньги шли на гражданскую войну, содержание советского аппарата и на идею мировой революции, для которой также был создан Коминтерн. Задача этой организации состояла в том, чтобы использовать политические и экономические проблемы на Западе для распространения мировой революции.