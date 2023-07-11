Зеленский обратился к жителям Литвы: я дома

Он подчеркнул, что никогда и никому нельзя оглядываться на Москву.

"Украинские флаги на улицах Литвы – однозначное доказательство: мы уже союзники, Украина защитит и свою и вашу свободу", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Вильнюс, все литовские города и городки, и каждого, кто поддерживает Украину. Он благодарил за то, что Литва приютила украинцев, бежавших от войны, благодарил за помощь в защите и ясную смелую позицию в вопросе приглашения Украины в НАТО.

" Вильнюс , я так хочу приветствовать тебя, приветствовать каждого из вас. Здесь, в Вильнюсе, мы видим европейский прогресс, люди здесь знают, что такое безопасность и как ее добиться, и знают, что безопасность вместе с Украиной", – сказал глава Украины.

Зеленский поблагодарил Литву и признался, что не говорит по-литовски, поэтому будет говорить по-украински – на языке героев.

На сцену перед собравшимися сначала вышел президент Гитанас Науседа и его жена Диана Науседене , которые порадовались приезду Зеленского в Литву.

Когда он говорил о том, что в Вильнюсе поднимут военный флаг из Бахмута, напомнил, что это одно из самых больших и значимых мест, где проходят бои, где боролись за свободу.

"Наш военный флаг из Бахмута означает, что никогда никому и литовцам никогда, никогда не потребуется воевать с российскими военными", – подчеркнул президент Украины.

"И Литва всегда будет принадлежать только вам", – прибавил он, после чего последовали аплодисменты.

Во вторник на Лукишкской площади собралось много людей.

на крышах зданий дежурят снайперы.

Во время мероприятия поднимут украинский флаг, который бегуны принесли с поля боя. Флаг несли из Бахмута литовские и украинские спортсмены, представители общественных организаций, исполнители.