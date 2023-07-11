Зеленский обратился к жителям Литвы: я дома

На сцену перед собравшимися сначала вышел президент Гитанас Науседа и его жена Диана Науседене, которые порадовались приезду Зеленского в Литву.
Зеленский поблагодарил Литву и признался, что не говорит по-литовски, поэтому будет говорить по-украински – на языке героев.
"Вильнюс, я так хочу приветствовать тебя, приветствовать каждого из вас. Здесь, в Вильнюсе, мы видим европейский прогресс, люди здесь знают, что такое безопасность и как ее добиться, и знают, что безопасность вместе с Украиной", – сказал глава Украины.
Он поблагодарил Вильнюс, все литовские города и городки, и каждого, кто поддерживает Украину. Он благодарил за то, что Литва приютила украинцев, бежавших от войны, благодарил за помощь в защите и ясную смелую позицию в вопросе приглашения Украины в НАТО.
"Украинские флаги на улицах Литвы – однозначное доказательство: мы уже союзники, Украина защитит и свою и вашу свободу", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что никогда и никому нельзя оглядываться на Москву.
Зеленский поблагодарил президента Литвы, мэра Вильнюса.
Когда он говорил о том, что в Вильнюсе поднимут военный флаг из Бахмута, напомнил, что это одно из самых больших и значимых мест, где проходят бои, где боролись за свободу.
"Наш военный флаг из Бахмута означает, что никогда никому и литовцам никогда, никогда не потребуется воевать с российскими военными", – подчеркнул президент Украины.
"И Литва всегда будет принадлежать только вам", – прибавил он, после чего последовали аплодисменты.
Во вторник на Лукишкской площади собралось много людей.
на крышах зданий дежурят снайперы.
Во время мероприятия поднимут украинский флаг, который бегуны принесли с поля боя. Флаг несли из Бахмута литовские и украинские спортсмены, представители общественных организаций, исполнители.
"Постоянная помощь Литвы Украине, как на государственном уровне, так и на уровне общества поражает. Украинцы чувствуют себя здесь как дома, мы бесконечно благодарны за это. Акция "Поднимаю флаг за Украину в НАТО" стала важным подспорьем не только в канун решающих для Украины решений, но и для самих украинцев, которые бежали, чтобы выразить солидарность с воюющими на фронте", – сказал посол Украины в Литве Петр Бешта.
На площади выступят литовские исполнители Марийонас Микутавичюс, Линас Адомайтис и академический хор КТУ "Яунисте", Гедре Киличаускене, Вайдас Баумила, Ева Наркуте, Альгирдас Каушпедас и группа KaNdis, Baltos varnos, Айсте Смилгявичюте, Надежда Адамчук, Рафаилас Карпис, FC Baseball, G&G Sindikatas.
Организаторы мероприятия - "Сильны вместе", Blue/Yellow, Литовское национальное радио и телевидение, Вильнюсский центр культуры.
В Литве акция проходит с 7 по 13 июля, жителей просят вывесить украинские флаги на домах, балконах, окнах, автомобилях, в знак поддержки членства Украины в НАТО.