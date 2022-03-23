В Соловьином сквере в начале улицы начнется озеленение этого проспекта.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс приглашает всех на субботник, который состоится 9 апреля с 10.30 ч.

"Вильнюс продолжает обещанную в прошлом году зеленую волну, которая не обойдется без участия вильнюсцев. Приглашаю товарищества, компании, отдельных горожан", – сказал мэр.

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Работа будет проходить в нескольких направлениях: в сторону посольства Украины по ул. Й.Басанавичюса и в сторону кольца на проспекте Саванорю. На этом проспекте, как и на других улицах города по новому стандарту зеленые насаждения отделят пешеходные тропы и велодорожки.

В этом году муниципалитет посадит деревья 16 видов и кусты 35 видов. Первые работы уже начаты – от ул. Швесос до ул. Кедру уже подготовлены зоны для посадки новых растений.

Новые зеленые насаждения появятся на ул. Жемайтес, Геросёс Вильтес, Кауно, Пелесос, на проспекте Лайсвес. Началась подготовка к посадке деревьев и кустов на ул. Пилимо и К.Калинауско.

Весной в городе посадят около 1140 деревьев, еще в два раза больше деревьев посадят члены товариществ и социально ответственные компании.