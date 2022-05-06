Здесь все еще не признают распад СССР: склоняются перед танком и почитают Сталина

Если в вашем окружении есть люди, которые до сих пор страдают из-за развала СССР и говорят, что тогда жизнь была лучше, предложите им выход. Отправьте их в Приднестровье. Это настоящий рай для тех, кто хотел бы жить при советском строе. Там численность населения сокращается с каждым годом, поскольку многие местные молодые люди бегут из своих "законсервированных" во времени семей.

© Orijus Gasanovas

Поэтому в Приднестровье ждут новых жителей, квартиры здесь стоят недорого, разрешение на проживание получить легко. Только с работой сложно, поэтому много безработных, а те, кто работает получают зарплату всего 200 евро. Несмотря на это – можно жить в советской реальности, каждый день поклоняться Ленину и Сталину.

Жители Приднестровья все еще не верят, что СССР распался, 15 объединенных насильно республик сейчас могут жить, как хотят.

"Это временно, плохой период скоро закончится", – мечтают пожилые жители Приднестровья, которые сами пережили ужас советских лет. Они не называют его ужасом, а говорят, что тогда было хорошо. Трудно объяснить, но эти люди свято верят, что счастливая жизнь возможна лишь при коммунизме. Поэтому они ругают Запад, а американцев считают едва ли не демонами.

"То, что делает Америка - ужасно. Они вредят всему миру, провоцируют, дергают за веревочки европейских лидеров, только из-за американцев идут войны", – убежден Дмитрий из Тирасполя.

© Orijus Gasanovas

Он больше 15 лет держит автомастерскую, работает на себя. На вопрос, что плохо на Западе, он сказал: "Молодежь пьет, употребляет наркотики. Страшно, что там происходит. Раньше этого не было".

Дмитрий убежден, если бы не Америка и ее союзники, непризнающие Приднестровье, люди здесь жили бы намного лучше.

"Они вредят нам, поскольку боятся, что все советские страны снова объединятся в один союз", – сказал Дмитрий (ему в конце лета исполнится 62 года).

Начальник охраны гостиницы "Россия" Георгий также считает, что западные страны хотят разрушить последнюю советскую страну, Приднестровье.

"Они намеренно нам вредят, делают так, чтобы мы не выстояли и присоединились к Молдове, но этого не будет, мы не хотим жить, как они. Мы не хотим этого бардака, мы счастливы в нашей стране", – сказал Георгий.

© Orijus Gasanovas

По его мнению, Приднестровье сумело сохранить "особую" советскую атмосферу, по которой ностальгируют многие жители бывших советских республик. Он уверяет, что часто общается с туристами и слышит от них похвалу в адрес своей страны.

"К нам приезжают латыши, армяне, те же литовцы, до коронавируса много их сюда приезжало, люди радуются, когда видят, что мы все сумели сохранить. Мы - пример для многих", – сказал Георгий.

Другой мужчина, который не пожелал назвать свое имя, сказал, что в Приднестровье искусственно создается атмосфера советского времени, якобы оно было лучше, чем сейчас.

"У нас об Америке пишут и говорят только плохое, чтобы люди не хотели демократии, чтобы не брали с нее пример", – сказал собеседник.

TOP-10 вещей, которые удивили журналиста в Приднестровье.

1. Плакаты с изображением героев прошлого

В Приднестровье на жилых домах, магазинах, поликлиниках и других учреждениях наклеены огромные плакаты с героями советского времени. Например, с Юрием Гагариным плюс надпись, что это первый человек, который полетел в космос. Так формируется мнение о первенстве СССР.

2. Памятники советским лидерам

Около всех госучреждений, на площадях в Приднестровье до сих пор стоят памятники Ленину, Сталину и другим советским лидерам, около них - цветы. Во многих местах есть мемориальные доски в память о таких людях. Так демонстрируют существование советского строя. По словам человека, который вызвался быть экскурсоводом журналиста, для многих жителей Приднестровья Ленин является авторитетом и идейным лидером.

3. Танк посреди города

В центре Тирасполя стоит огромный советский танк с надписью "За родину". Некоторые прохожие кланяются танку или иным способом отдают ему честь. Танк якобы является символом силы Приднестровья, которое готово защититься от любого врага. Многие жители Приднестровья считают, что на их страну рано или поздно нападет Запад, поэтому одобряют размещение российских военных для защиты непризнанной страны от Запада.

4. Герб и флаги на каждом углу

Как во всех коммунистических странах, taв Приднестровье повсюду, где это возможно – вешают флаги или вывески с изображением герба. По словам собеседника, так всем напоминают, где они живут, поскольку некоторые говорят, что живут в Молдове (а ведь это и есть правда).

5. Доски почета

В городах Приднестровья до сих пор есть советские доски почета, на которых вывешивают информацию о заслуженных "гражданах". Такая доска есть на главной площади Тирасполя - с фотографиями и перечислением заслуг. В небольших городках такая доска одна, а в больших - несколько (одна для лиц, которых выбрала комиссия, а другая - для тех, кто победил в конкурсе). Каждый год проводят "конкурсы" на выбор почетного гражданина, сами жители подают заявки, предлагают кандидатов. Туда могут попасть только те, кто поддерживает власть.

6. Советская литература в книжных

На дворе 2022 год, а в книжных Приднестровья продают книги, изданные в 1960-1980 гг. Это не подержанные книги... В основном литература посвящена жизни в советское время, советскому строю, героям того времени. В книжных можно купить и канцтовары того периода. Есть закладки с московским олимпийским мишкой, календари со Сталиным, ручки с Лениным, значки с советскими символами.

7. Музей истории Тирасполя

Это место можно назвать местом промывания мозгов. Шесть помещений, в которых пытаются показать приукрашенное советское прошлое. В одной из комнат стоит воссозданный письменный стол Ленина, за ним часто фотографируются посетители, когда туда приходят. Местные сказали, что в музей чаще всего водят школьников. "Дети приходят, чтобы познакомиться с историей нашего края многие не знали, какое время было прежде, мы им показываем", – сказали работницы музея. Советский период здесь представлен только с хорошей стороны.

8. Советское кино

В местных кинотеатрах голливудских фильмов нет, поэтому там показывают старое советское кино, создавая дух того времени. "Если спросить у местных, то большинство скажет, что современные фильмы - дерьмо, вот раньше кино было хорошее. Поэтому, когда показывают старые фильмы – в кинотеатрах полно посетителей", – сказал "экскурсовод". На местной радиостанции также крутят старую музыку.

9. Субботники

Как и в советское время в Приднестровье организуют субботники, чтобы убрать территории парков, обочин и др. Участие в таком субботнике - почетное дело. Хочешь попасть на доску почета, не хочешь лишиться работы – обязан участвовать в субботнике. "Только молодежь пытается отлынивать, но у них не получается это сделать, родители, дедушки и бабушки заставляют идти", – рассказал местный житель.

10. Путинская партия

В Приднестровье атмосфера такая, что кажется, будто эта территория - часть России. Здесь много российских флагов, поскольку местные считают Россию примером, это официальное пояснение. В Тирасполе действует штаб путинской партии "Единая Россия", работники которой рекламируют не только Россию, но и Путина, как будто его здесь выбирают. Отчасти это так, ведь у многих жителей Приднестровья паспорт российский. По словам некоторых местных жителей, критиковать Путина здесь нельзя. Во-первых, потому что местные его любят, а во-вторых, это может привлечь внимание властей.