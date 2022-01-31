Здание было полностью разрушено во время Второй мировой войны в результате бомбардировок.

Застройщики обещают, что внешний вид здания будет максимально приближен к историческому. Сохранились многочисленные фотографии, описания, рисунки, поэтому фасад будет аутентичен. Площадь участка, где появится ресторан, составляет 20 аров. Он расположен прямо на дюне. В роли арендатора выступает сельскохозяйственная компания Kernai. Предприятие получило право на землю в 2018 году – после проведенного муниципалитетом аукциона.

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Строительство на Куршской косе – в заповедной зоне – чувствительный вопрос. Разговоры о возрождении старинного ресторана шли и раньше, но разрешение от Минприроды было получено только сейчас. На протяжении нескольких лет ведомства согласовывали различные документы.

"Это новое здание будет выглядеть почти так же, как в межвоенный период. Так в Смильтине возвращается курортная традиция", – говорит министр окружающей среды, клайпедчанин Симонас Гентвилас.

Поскольку разрешения получены, арендаторы-строители займутся подготовкой технического проекта. Глава компании Вигандас Кумпис надеется, что местные чиновники – представители горадминистрации Клайпеды, а также Национального парка «Куршская коса» – не будут затягивать с процедурами слишком долго.

В 1914-1944 годах в Strandhalle проводились самые разные мероприятия – музыкальные вечера, обсуждения, встречи. Ресторан был важным центром притяжения на восточно-прусском взморье, жемчужиной Смильтине, который раньше был известен как Зандкруг.

Авторы проекта подчеркивают, что после открытия здесь также будут проводиться культурные мероприятия. Ресторан будет работать круглый год.