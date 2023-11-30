Зажжение огней на рождественских елках пройдет в разных районах Вильнюса

 
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Ugnės ir Mariaus Siparių namuose - Kalėdos
Ugnės ir Mariaus Siparių namuose - Kalėdos
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Фестиваль "Рождество в столице", неизменно несущий праздничное настроение, объявляет о насыщенной программе этого года, об этом пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

Начало празднованию самого главного праздника в году положит торжественное зажжение огней на рождественской елке на Кафедральной площади в пятницу вечером. А когда на Кафедральной площади уже будет сверкать главная рождественская елка столицы, волна праздничного настроения охватит все районы Вильнюса, которых насчитывается 21.

Весь период с 1 по 21 декабря Вильнюсское городское самоуправление приглашает жителей города собираться вместе, проводить больше времени в живом общении и задушевных беседах со своими соседями.

Каждый день в разные районы будет приезжать специальный рождественский автобус соседей под лозунгом "Лучший рождественский подарок — это внимание, разговор и общение". Всех ждут угощения и веселье!

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