Зажглись праздничные огни на главной елке Литвы

Традиционно праздничный период начался с зажжения огней на рождественской елке, символизирующей тепло и радость. Главная елка Литвы, как обычно, будет радовать глаз на Кафедральной площади. Церемония зажжения огней состялась 1 декабря.

За церемонией зажжения огней главной рождественской елки страны можно было наблюдать, не выходя из дома, благодаря прямой трансляции Delfi.

Разделить праздничное настроение с жителями Вильнюса и гостями города на сцену вышли популярные литовские музыкальные исполнители: Моника Мария, Вайдас Баумила, Moniqué, Рокас Ян, Рута Мур, Евгения Редько и другие.

Ведущими мероприятия стали Игнас Крупавичюс и Эгле Кернагите.

Художественную композицию рождественской елки на Кафедральной площади в этом году создала победитель конкурса компания Lumidėja. Стоимость договора, согласно которому подрядчик установил елку, составляет 89 500 евро (с НДС). Елку на Кафедральной площади можно будет увидеть до 7 января.