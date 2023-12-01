Зажглись праздничные огни на главной елке Литвы

Традиционно праздничный период начался с зажжения огней на рождественской елке, символизирующей тепло и радость. Главная елка Литвы, как обычно, будет радовать глаз на Кафедральной площади. Церемония зажжения огней состялась 1 декабря.
За церемонией зажжения огней главной рождественской елки страны можно было наблюдать, не выходя из дома, благодаря прямой трансляции Delfi.
Разделить праздничное настроение с жителями Вильнюса и гостями города на сцену вышли популярные литовские музыкальные исполнители: Моника Мария, Вайдас Баумила, Moniqué, Рокас Ян, Рута Мур, Евгения Редько и другие.
Ведущими мероприятия стали Игнас Крупавичюс и Эгле Кернагите.
Художественную композицию рождественской елки на Кафедральной площади в этом году создала победитель конкурса компания Lumidėja. Стоимость договора, согласно которому подрядчик установил елку, составляет 89 500 евро (с НДС). Елку на Кафедральной площади можно будет увидеть до 7 января.
Во время зажжения рождественской елки на Кафедральной площади в пятницу (1 декабря) ограничено движение, а общественный транспорт во второй половине дня курсирует бесплатно.
По сообщению Вильнюсского муниципалитета, в пятницу с 18:00 до 22:00 будет запрещено движение по улицам Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и части улицы Майронё. В связи с ограничением движения будут временно изменены маршруты автобусов № 10, 11, 33 и 89. С 15:00 до полуночи проезд в общественном транспорте будет бесплатным.