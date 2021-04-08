В появившемся в четверг сообщении министра просят "делать более ответственные заявления".

"Литовская федерация сотрудников сферы правоохраны призывает министра здравоохранения ответственнее высказывать свое мнение. Это ответ на заявления министра в передаче на радиостанции Žinių radijаs, где он заявил, что полицейским нечего злиться, ведь они стоят в одной очереди с онкобольными", – сказано в сообщении.

"Это очень ясное эмоциональное сравнение. Очень жаль, что министр противопоставляет полицейских онкобольным, формирует мнение будто полицейские хотят получить прививку за счет кого-то другого. Понимай так – за счет тяжело больных. Мы считаем, что политики такого ранга должны ответственнее подбирать слова, делая публичные заявления.

Общество и без того расколото, с напряжением на работе сталкиваются все, не только министр, но и полицейские. Такие заявления напряжение не снижают. Тем более, что мы постоянно слышим об остатках вакцины. Так значит, министерство вместо того, чтобы эффективнее распределять вакцину, занимается поучением должностных лиц?",– цитируются слова председателя Литовской федерации сотрудников сферы правоохраны Лореты Сошчекене.

Она напоминает, что полицейские терпеливо следили за коррекцией приоритетных списков и вытеснением стражей порядка в конец очереди. Акцию протеста решили провести тогда, когда выяснилось, что скопились запасы вакцины AstraZeneca, а полицейских, которые постоянно контактируют с людьми, так и не начали прививать.

Delfi напоминает, что Дулькис заявил, что не видит повода для возмущения со стороны полицейских, поскольку сейчас прививают тех, для кого вирус представляет наибольшую опасность.

"Когда кто-то из приоритетных групп говорит - мы последние - хочу напомнить всем этим последним, что за ними еще стоят больше 1,5 млн. человек. (...) сегодня я не вижу повода для возмущения военных или полицейских, поскольку рядом с ними сейчас стоят онкобольные, пенсионеры – так кого из них прививать первого?", – сказал министр.