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Завтра, 16 июня, на каунасской арене "Жальгирис" состоится большой концерт победителя "Евровидения 2022" Kalush Orchestra "Я - Украина". Кроме украинских исполнителей выступят литовские исполнители Моника Лю, группы 8 kambarys и Mad Money.
Koncertas Žalgirio arenoje su „Kalush Orchestra“ ir Lietuvos scenos žvaigždėmis Monika Liu, „Mad Money“ ir „8 kambariu” / Foto: Delfi, EBU, Lukas Gricius
Koncertas Žalgirio arenoje su „Kalush Orchestra“ ir Lietuvos scenos žvaigždėmis Monika Liu, „Mad Money“ ir „8 kambariu” / Foto: Delfi, EBU, Lukas Gricius

Концерт состоится в поддержку Украины. Зрителей на него приглашают не только организаторы, но и известные люди, например, Андрюс Тапинас.

Портал Delfi половину полученной от продажи билетов суммы передаст фонду "Я - Украина", созданному посольством Украины в Литве. Несмотря на запрет говорить о войне на конкурсе, представители Kalush Orchestra сказали: "Просим всех Вас, помогите Украине, Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас".

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Сразу после финала победители объявили о том, что продадут трофей с аукциона, а деньги пожертвуют ВС Украины. Статуэтка была продана почти за 840 000 евро.

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк объявил лотерею на концерте в Берлине и продал свою созовую панамку.

Концерт "Я - Украина" начнется 16 июня, в 20 часов.

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