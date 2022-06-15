Концерт состоится в поддержку Украины. Зрителей на него приглашают не только организаторы, но и известные люди, например, Андрюс Тапинас.
Портал Delfi половину полученной от продажи билетов суммы передаст фонду "Я - Украина", созданному посольством Украины в Литве. Несмотря на запрет говорить о войне на конкурсе, представители Kalush Orchestra сказали: "Просим всех Вас, помогите Украине, Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас".
Сразу после финала победители объявили о том, что продадут трофей с аукциона, а деньги пожертвуют ВС Украины. Статуэтка была продана почти за 840 000 евро.
Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк объявил лотерею на концерте в Берлине и продал свою созовую панамку.
Концерт "Я - Украина" начнется 16 июня, в 20 часов.
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