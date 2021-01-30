Егерь снял стадо с помощью дрона.

Зубры в Европе начали исчезать давно. Дольше всего эти животные обитали в Восточной Европе, поскольку, по закону, являлись собственностью польских королей, литовских князей и российских царей. В конце XVI в. Сигизмунд Старый принял закон, согласно которому за убийство зубра грозила смертная казнь. Несмотря на это, популяция зубров сокращалась и в этой части Европы.

Во время Первой мировой войны немало зубров убили немецкие военные - только в Беловежской пуще ради мяса, рогов и шкур было убито 600 зубров. В конце войны, несмотря на протесты ученых, сохранилось лишь 9 зубров.

Последних зубров уничтожили в межвоенные годы (в Беловежской пуще в 1919 г., на Кавказе - в 1927 г.). Чистокровные зубры сохранились лишь в нескольких зоопарках (48 особей), поэтому их начали разводить. В Беловежской пуще их разводили с 1929 г., а на волю стали выпускать в 1952 г. (сначала выпустили 500 животных).

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