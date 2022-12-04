Завораживающая зимняя медитация: только посмотрите на эти кадры

Скопировать ссылку Завораживающая зимняя медитация: только посмотрите на эти кадры

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Застланная белым снегом поляна, покрытые инеем деревья и спокойствие леса – так выглядит повседневная жизнь жителей Вешвилесского государственного природного заповедника. Это видео — настоящая медитация и напоминание о том, что иногда нужно просто остановиться и насладиться моментом.