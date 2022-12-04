Завораживающая зимняя медитация: только посмотрите на эти кадры

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Застланная белым снегом поляна, покрытые инеем деревья и спокойствие леса – так выглядит повседневная жизнь жителей Вешвилесского государственного природного заповедника. Это видео — настоящая медитация и напоминание о том, что иногда нужно просто остановиться и насладиться моментом.
Вешвилесский государственный природный заповедник не перестает радовать любителей литовской природы. Его сотрудники поделились видео, на котором косули, лоси и олени гуляют по выбеленному снегом лесу и грызут заснеженную траву.
Умиротворяющее видео раскрывает самую настоящую идиллию зимней природы.
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