Зависимая от наркотиков, алкоголя и лекарств Ауксе: я делала ужасные вещи

Женщина свою историю рассказала анонимно.
"Я росла в небольшом городе. С детства мне он казался слишком маленьким, мне всегда хотелось чего-то большего, я хотела жить в другом месте. А где? Где-то в другом месте, где было бы больше свободы.
Я чувствовала себя другой. Хотела, чтобы у меня были другие родители, сравнивала других мам, они были лучше моей, больше времени уделяли своим детям. Я хотела учиться в другой школе, мне казалось, там система обучения будет лучше и т.д.
Сейчас могу сказать, что я росла в интеллигентной семье, была обеспечена всем, у меня было все, чего я хотела. Я ездила к морю, ходила на кружки, ездила за границу.
Я очень хорошо училась, участвовала во всяких проектах. Хорошо окончила школу, но мечтала о внутренней свободе.
Что это было для меня? Самостоятельность, независимость от родителей. Чтобы родители меня не контролировали, возвращаюсь, когда хочу, а не когда скажут", - рассказала Ауксе.
По ее словам, первый раз она попробовала алкоголь в 10 классе после экзаменов. Потом стала его употреблять, когда поступила в вуз. Будучи студенткой, рассказала Ауксе, она почувствовала внутреннюю свободу, отсутствие контроля, а алкоголь давал ей чувство расслабления.
Ауксе стала постоянно пить, чтобы утром не чувствовать похмелья. "Мой разум говорил, что надо с этим что-то делать, я меняла виды алкоголя, но все равно напивалась до чертиков", - рассказывала молодая женщина, заметив, что пьянки сопровождались неадекватными приключениями, она получила славу любительницы повеселиться.
Общалась с разными людьми, но настоящих друзей у нее не было. В одной из компаний ей предложили кокаин. Он ей понравился, как перед этим понравился алкоголь. Это было дорогое удовольствие, начались кражи из дома - деньги, драгоценности у родителей, у брата. Постепенно она перешла на более дешевый амфетамин.
"Внезапно этот наркотик стал управлять моей жизнью, я лишилась контроля. Он стал меня контролировать", - рассказывала свою историю Ауксе.
Ее родители быстро поняли, что происходит, предлагали помощь, но Ауксе не признавала проблему, во всем винила окружение, переехала в другой город и нашла неплохую работу.
"Парадокс – я работала с лекарствами. Так в мою жизнь пришли лекарства. Невинно. Ведь могу я иногда взять со склада таблеточки. Трамадол, клоназепам. Ведь это не амфетамин, не алкоголь. Я поверила, что со мной все хорошо", - рассказывала Ауксе.
"Я крала на работе, крала у близких. В отношении меня применяли физическое и сексуальное насилие – все было для того, чтобы получить дозу, неважно чего. Я могла унизить себя, продать, только бы получить то, чем я тогда дышала", - рассказывает о том периоде молодая женщина.
Родители не раз выгоняли ее из дому.
"Меня заставляли лечиться. Родители. Что это было за лечение? Детоксикация, работа со специалистами, психотерапевтами и реабилитационные центры. Помогло ли мне? Отчасти. Я не умерла, но через какое-то время снова начиналось сначала. Почему? Не было желания исцелиться", - рассказала Ауксе, которая была зависимой 10 лет, не признавая проблему.
"Где я нашла исцеление? В группах помощи, где встречаются такие как я, зависимые. Они делятся опытом выздоровления, о жизни здесь и сейчас, рассказывают, как у них получается применять программу "12 шагов" в повседневности.
Кстати, путь каждого активного зависимого человека один: больницы, тюрьмы и смерть. Я бывала в больницах, в тюрьме не была, но были дела с правоохраной. А смерть? Я не хочу умирать. Хочу жить", - сказала женщина, заметив, что она не сразу признала наличие проблемы.
"Я участвовала в программе выздоровления (12 шагов), анализировала свое поведение, особенности своего характера, общалась с другими лечащимися зависимыми, регулярно ходила на занятия, тогда только пришло признание. Да, я такая, ничем не отличаюсь от тех, что были в таборе со шприцами. Разница была в месте, времени и обстоятельствах, а суть – зависимость – та же", - поделилась Ауксе, которая благодарна близким за терпение и поддержку.
"Сейчас я учусь жить. Знаю, что до конца не смогу выздороветь. Нет волшебной пилюли.
Я учусь ответственности: хожу на работу, плачу налоги, зарабатываю деньги честным трудом. Стараюсь жить без долгов и задолженностей. (...) Мне приходится прилагать усилия там, где здоровый человек действует естественно, не задумываясь", - рассказала Ауксе, которая уже 7 лет не употребляет ни наркотиков, ни алкоголя.
Врач психотерапевт Раса Аудицкене удивляется тому, что некоторые люди называют зависимых паразитами: "Как можно унижать больного человека?",
"Зависимость - это отличный способ бегства от реальности. Может, тебе не нравится выбор в жизни, партнеры, работа, дети и т.д. И неважно, о какой зависимости идет речь: алкоголь, наркотики, еда, игра, сигареты, шопинг, секс. (...) Надо совершать перемены и снижать муки, а не хвататься за легкий план бегства – зависимость", - сказала врач, по словам которой, легче зависимыми становятся люди, которые склонны избегать выбора, решений, а не вступать в бой.
"В каждом из нас есть черты борца и человека, пытающегося избежать выбора. Надо смотреть, какой тип доминирует. Зависимыми могут стать те, у кого родители были зависимыми. Так они научились регулировать эмоции в семье, например, курить, пить. Бутылка пива или бокал вина после работы. Мозг в детстве принимает такую информацию и учится", - пояснила Аудицкене, заметив, что лечение таких зависимых людей длится всю жизнь.
"Близким зависимых людей я всегда рекомендую обращаться за помощью в специальные группы взаимопомощи. Учиться жизни рядом с зависимым человеком, учиться помогать себе. Важно учиться отпустить зависимого, хотя сложно видеть, как он катится вниз. Отпустить, чтобы он жил своей жизнью. Если человек на 100% отказывается от помощи, ничем не поможешь. Это страшно. Ведь жизнь с зависимым человеком - это мучение, поэтому я всем рекомендую, если есть возможность, посещать индивидуальную или групповую терапию", - советует Аудицкене.
"Близкие должны признать, что у них нет чудесных способностей убедить, уговорить, повлиять на зависимого человека. Отпустить любимого человека, не значит не любить его. Когда наступит момент желания исцелиться, – быть рядом. Но иногда и очная ставка со смертью не убеждает", - сказала специалист.
"Зависимому, чтобы начать путь к исцелению, надо ответить себе на вопрос, что вызывает у меня муку? Исследовать свою жизнь. И потом начать путь к переменам. Если это зависимость от веществ, детоксикацию можно провести под наблюдением врачей, чтобы не было так страшно. Психотерапевт точно поможет уменьшить страх. В процесс исцеления нужно на кого-то опираться", - заметила она.