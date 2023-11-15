Зависимая от наркотиков, алкоголя и лекарств Ауксе: я делала ужасные вещи

Женщина свою историю рассказала анонимно.

"Я росла в небольшом городе. С детства мне он казался слишком маленьким, мне всегда хотелось чего-то большего, я хотела жить в другом месте. А где? Где-то в другом месте, где было бы больше свободы.

Я чувствовала себя другой. Хотела, чтобы у меня были другие родители, сравнивала других мам, они были лучше моей, больше времени уделяли своим детям. Я хотела учиться в другой школе, мне казалось, там система обучения будет лучше и т.д.

Сейчас могу сказать, что я росла в интеллигентной семье, была обеспечена всем, у меня было все, чего я хотела. Я ездила к морю, ходила на кружки, ездила за границу.

Я очень хорошо училась, участвовала во всяких проектах. Хорошо окончила школу, но мечтала о внутренней свободе.

Что это было для меня? Самостоятельность, независимость от родителей. Чтобы родители меня не контролировали, возвращаюсь, когда хочу, а не когда скажут", - рассказала Ауксе.