Завершился период декларации доходов: рекордное число жителей воспользовалось льготами

"Мы хотим поблагодарить жителей, которые выполнили свой долг. В этом году ситуация была внеочередная: мы провели первый в истории процесс удаленной декларации доходов, как никогда рано начали возвращать переплату подоходного налога", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене, заметив, что 491 000 жителям уже перевели 129 млн. евро, а это на 46 млн. евро, чем в прошлом году до конца декларирования.

Она обратила внимание на то, что в этом году рекордное количество жителей воспользовалось возможностью вернуть часть подоходного налога – больше 1 млн. человек декларировали 261 млн. евро подоходного налога, который им должны вернуть.

ГНИ уже проверила 46 000 деклараций, в 24% (около 11 000) были установлены несоответствия с данными ГНИ, поэтому жителей попросили уточнить декларацию. Переплату ПМ жителям вернут до 31 июля 2021 г. Еще 213 000 жителей должны заплатить 228 млн. евро.

В 2020 г. доходы должны были декларировать 267 000 самозанятых лиц, 225 000 (84%) это сделали до 3 мая, они должны заплатить 61 млн. ПН.

Декларацию имущества заполнили 78 000 (85%) госслужащих и членов их семей.

ГНИ просит всех, кто не подал декларацию своевременно, заполнить ее как можно скорее или звонить по номеру 8 5 2191 777.

Самозанятые, чья деятельность попала в список пострадавших от COVID-19, могут подать декларацию до 31 августа 2021 г. и еще два месяца после этого получать помощь – им не придется платить пеню, с них не будут взыскивать задолженность.