Завершилась акция протеста польских фермеров на границе с Литвой

"Дополнительные силы рассредоточились, остались только те, кто обычно там находится и находился там до 1 марта. Грузовики движутся в обычном режиме", - указали сотрудники.

В прошлую пятницу польские фермеры начали частично блокировать дорогу между Калварией и деревней Будзиско в Сувалкском повете, Польша.

В ходе акции, которая продлилась почти неделю, они проверяли количество перевозимого украинского зерна.

Ранее польские фермеры блокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию.