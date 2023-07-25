Завершено расследование в отношении экс-депутата Бартошявичюса: обвиняемый свою вину не признает

"Дело уже везут в Паневежский окружной суд, обвинительный акт вручен обвиняемому. Кристиёнасу Бартошявичюсу предъявлены обвинения в двух эпизодах сексуального насилия и четырех эпизодах нанесения легкого ущерба здоровью детей, которые были нанесены в ходе действий обвиняемого", – сказала Грунскене.
Она заметила, что Бартошявичюс отрицает свою вину. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет. В деле четверо пострадавших.
Обвиняемому назначены меры пресечения: запрет на выезд из Литвы, общение с некоторыми лицами и изъятие документов.
Грунскене отказалась указать, где были совершены преступные деяния, однако ранее источники Delfi сообщали, что пострадавшие, скорее всего - воспитанники детского хора "Ажуолюкас", а насилие могло иметь место во время лагеря в Паневежисе. В то время, когда все это происходило, Бартошявичюс был депутатом парламента Литвы.
Адвокат экс-депутата Олегас Шибковас сказал, что они хотят, чтобы процесс был открытым, пишет портал lrytas.lt.
Lrytas.lt, ссылаясь на свои источники, 25 июля сообщил, что расследование завершено, в понедельник истекло время ознакомления с материалами дела.
Портал сообщает, что во время расследования проведены психиатрические и психологические экспертизы, которые показали, что, возможно, пострадавшие несовершеннолетние дали последовательные показания.
Адвокат Шибковас 24 июля не сказал, признает ли его подзащитный свою вину. Однако он сказал, что и он и его подзащитный хотят, чтобы процесс был открытым.
"Я сейчас не могу разглашать детали дела, но в будущем мы хотим защищаться открыто", – сказал lrytas.lt Шибковас.
Напомним, что 23 января 2023 г. Бартошявичюс (бывший член Союза отечества-Христианских демократов Литвы) сообщил, что он отказывается от депутатского мандата по личным причинам.
Чуть позже в тот же день появилась информация о том, что прокуратура начала расследование по факту возможных сексуальных преступлений против несовершеннолетних.
1 февраля сообщили, что под подозрением оказался экс-депутат Бартошявичюс. Его подозревают в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних.
На данный момент в деле четверо пострадавших, которые на момент совершения преступлений были малолетними или несовершеннолетними.