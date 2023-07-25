Завершено расследование в отношении экс-депутата Бартошявичюса: обвиняемый свою вину не признает

Lrytas.lt, ссылаясь на свои источники, 25 июля сообщил, что расследование завершено, в понедельник истекло время ознакомления с материалами дела.

Адвокат экс-депутата Олегас Шибковас сказал, что они хотят, чтобы процесс был открытым, пишет портал lrytas.lt.

Грунскене отказалась указать, где были совершены преступные деяния, однако ранее источники Delfi сообщали, что пострадавшие, скорее всего - воспитанники детского хора "Ажуолюкас", а насилие могло иметь место во время лагеря в Паневежисе. В то время, когда все это происходило, Бартошявичюс был депутатом парламента Литвы.

Обвиняемому назначены меры пресечения: запрет на выезд из Литвы, общение с некоторыми лицами и изъятие документов.

Она заметила, что Бартошявичюс отрицает свою вину. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет. В деле четверо пострадавших.

"Дело уже везут в Паневежский окружной суд, обвинительный акт вручен обвиняемому. Кристиёнасу Бартошявичюсу предъявлены обвинения в двух эпизодах сексуального насилия и четырех эпизодах нанесения легкого ущерба здоровью детей, которые были нанесены в ходе действий обвиняемого", – сказала Грунскене.

Портал сообщает, что во время расследования проведены психиатрические и психологические экспертизы, которые показали, что, возможно, пострадавшие несовершеннолетние дали последовательные показания.

Адвокат Шибковас 24 июля не сказал, признает ли его подзащитный свою вину. Однако он сказал, что и он и его подзащитный хотят, чтобы процесс был открытым.

"Я сейчас не могу разглашать детали дела, но в будущем мы хотим защищаться открыто", – сказал lrytas.lt Шибковас.

Напомним, что 23 января 2023 г. Бартошявичюс (бывший член Союза отечества-Христианских демократов Литвы) сообщил, что он отказывается от депутатского мандата по личным причинам.

Чуть позже в тот же день появилась информация о том, что прокуратура начала расследование по факту возможных сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

1 февраля сообщили, что под подозрением оказался экс-депутат Бартошявичюс. Его подозревают в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних.