Завершено расследование в отношении экс-депутата Бартошявичюса: несовершеннолетние дали показания

Lrytas.lt, ссылаясь на свои источники, 25 июля сообщил, что расследование завершено, в понедельник истекло время ознакомления с материалами дела.

Портал сообщает, что во время расследования проведены психиатрические и психологические экспертизы, которые показали, что, возможно, пострадавшие несовершеннолетние дали последовательные показания.

Адвокат Шибковас 24 июля не сказал, признает ли его подзащитный свою вину. Однако он сказал, что и он и его подзащитный хотят, чтобы процесс был открытым.

"Я сейчас не могу разглашать детали дела, но в будущем мы хотим защищаться открыто", – сказал lrytas.lt Шибковас.

Генпрокурор Литвы Нида Грунскене в минувший понедельник сказала, что на этой неделе появится новая информация о расследовании в отношении экс-депутата Бартошявичюса.

Напомним, что 23 января 2023 г. Бартошявичюс (бывший член Союза отечества-Христианских демократов Литвы) сообщил, что он отказывается от депутатского мандата по личным причинам.