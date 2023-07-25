25 июля 2023 г. 09:29

Завершено расследование в отношении экс-депутата Бартошявичюса: несовершеннолетние дали показания

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kristijonas Bartoševičius
Kristijonas Bartoševičius
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Завершено расследование в отношении экс-депутата Кристиёнаса Бартошявичюса. Его подозревают в сексуальных преступлениях в отношении детей. Адвокат экс-депутата Олегас Шибковас сказал, что они хотят, чтобы процесс был открытым, пишет портал lrytas.lt.

Lrytas.lt, ссылаясь на свои источники, 25 июля сообщил, что расследование завершено, в понедельник истекло время ознакомления с материалами дела.

Портал сообщает, что во время расследования проведены психиатрические и психологические экспертизы, которые показали, что, возможно, пострадавшие несовершеннолетние дали последовательные показания.

Адвокат Шибковас 24 июля не сказал, признает ли его подзащитный свою вину. Однако он сказал, что и он и его подзащитный хотят, чтобы процесс был открытым.

"Я сейчас не могу разглашать детали дела, но в будущем мы хотим защищаться открыто", – сказал lrytas.lt Шибковас.

Генпрокурор Литвы Нида Грунскене в минувший понедельник сказала, что на этой неделе появится новая информация о расследовании в отношении экс-депутата Бартошявичюса.

Напомним, что 23 января 2023 г. Бартошявичюс (бывший член Союза отечества-Христианских демократов Литвы) сообщил, что он отказывается от депутатского мандата по личным причинам.

Чуть позже в тот же день появилась информация о том, что прокуратура начала расследование по факту возможных сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

1 февраля сообщили, что под подозрением оказался экс-депутат Бартошявичюс. Его подозревают в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних. По данным прокуратуры, преступные деяния он мог совершать, работая депутатом парламента.

На данный момент в деле четверо пострадавших, которые на момент совершения преступлений были малолетними или несовершеннолетними.

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